«Краснодар» не смог вовремя вылететь на матч с «Хетафе»

«Краснодар» не смог вылететь на матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы с «Хетафе» в запланированное время из-за тумана.

«Перспектива вылететь в Испанию вовремя оказалась туманной. Команда не теряла время в ожидании перелета и провела тренировку на своей базе», – сообщается в твиттере клуба.

«Краснодар» вылетит в Мадрид из Анапы.

В четверг «Хетафе» примет «Краснодар», начало матча – в 20:55 мск.

После пяти туров у обеих команд по 9 очков.

Первый матч «Хетафе» выиграл со счетом 2:1.

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