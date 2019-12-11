Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Краснодар» не смог вовремя вылететь на матч с «Хетафе»

11 декабря 2019, 15:43
4

«Краснодар» не смог вылететь на матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы с «Хетафе» в запланированное время из-за тумана.

«Перспектива вылететь в Испанию вовремя оказалась туманной. Команда не теряла время в ожидании перелета и провела тренировку на своей базе», – сообщается в твиттере клуба.

«Краснодар» вылетит в Мадрид из Анапы.

  • В четверг «Хетафе» примет «Краснодар», начало матча – в 20:55 мск.
  • После пяти туров у обеих команд по 9 очков.
  • Первый матч «Хетафе» выиграл со счетом 2:1.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Краснодара»
Лига Европы Краснодар Хетафе
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AZ
1576069246
Не к добру это
Ответить
Mazai-NN
1576075227
Я уж подумал и там пробки...
Ответить
Бугимен
1576075240
ПОБЕДУ КРАСНОДАРУ!!!!!
Ответить
nirita
1576079097
Лучше вообще не летать.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+