«Краснодар» не смог вовремя вылететь на матч с «Хетафе»

«Краснодар» не смог вылететь на матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы с «Хетафе» в запланированное время из-за тумана.
«Перспектива вылететь в Испанию вовремя оказалась туманной. Команда не теряла время в ожидании перелета и провела тренировку на своей базе», – сообщается в твиттере клуба.
«Краснодар» вылетит в Мадрид из Анапы.
- В четверг «Хетафе» примет «Краснодар», начало матча – в 20:55 мск.
- После пяти туров у обеих команд по 9 очков.
- Первый матч «Хетафе» выиграл со счетом 2:1.
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Источник: твиттер «Краснодара»