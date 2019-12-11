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    «Краснодар» не смог вовремя вылететь на матч с «Хетафе»

    «Краснодар» не смог вылететь на матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы с «Хетафе» в запланированное время из-за тумана.

    «Перспектива вылететь в Испанию вовремя оказалась туманной. Команда не теряла время в ожидании перелета и провела тренировку на своей базе», – сообщается в твиттере клуба.

    «Краснодар» вылетит в Мадрид из Анапы.

    • В четверг «Хетафе» примет «Краснодар», начало матча – в 20:55 мск.
    • После пяти туров у обеих команд по 9 очков.
    • Первый матч «Хетафе» выиграл со счетом 2:1.

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1399

      AZ 46 минут назад

      Не к добру это

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