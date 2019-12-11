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    «Краснодар» вылетел на матч с «Хетафе» с 8-часовым опозданием

    Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что команда все-таки вылетела в Испанию, где сегодня пройдет матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Хетафе».

    Рейс, запланированный на день среды, пришлось отменить из-за сильного тумана.

    «Несмотря на трудный день ребята все-таки сохранили позитив. Вылетаем в Мадрид с опозданием почти на 8 часов», – говорится в публикации клуба в твиттере.

    • Начало матча – в 20:55 по московскому времени.
    • Для выхода в плей-офф Лиги Европы «Краснодару» нужно победить «Хетафе» с любым счетом.

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1342

      Decorhome 29 минут назад

      Надеюсь на игре Краснодара это ни как не отразится

      0
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      Рейтинг: +21

      Жека-Юг 1 час назад

      Удачи Вам, мужики!!! Вся Россия с Вами и за Вас! Нам нужна только ПОБЕДА!

      0
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      Рейтинг: +450

      ВасяК 1 час назад

      Удачи быки!!!

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