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  • «Краснодар» вылетел на матч с «Хетафе» с 8-часовым опозданием

«Краснодар» вылетел на матч с «Хетафе» с 8-часовым опозданием

12 декабря 2019, 07:36
7

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что команда все-таки вылетела в Испанию, где сегодня пройдет матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Хетафе».

Рейс, запланированный на день среды, пришлось отменить из-за сильного тумана.

«Несмотря на трудный день ребята все-таки сохранили позитив. Вылетаем в Мадрид с опозданием почти на 8 часов», – говорится в публикации клуба в твиттере.

  • Начало матча – в 20:55 по московскому времени.
  • Для выхода в плей-офф Лиги Европы «Краснодару» нужно победить «Хетафе» с любым счетом.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Краснодара»
Лига Европы Хетафе Краснодар
Комментарии (7)
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ВасяК
1576129608
Удачи быки!!!
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Жека-Юг
1576130152
Удачи Вам, мужики!!! Вся Россия с Вами и за Вас! Нам нужна только ПОБЕДА!
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Decorhome
1576132020
Надеюсь на игре Краснодара это ни как не отразится
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Дядя Серёжа
1576136871
«Краснодар» вылетел на матч с «Хетафе»... Нехорошее начало - вылетел...
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evgevg13
1576140572
ну вот и 2 отмазки готовы: 8 часов опоздания и журналюги применили слово вылетел...
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bset
1576144069
Дааа, 8 часов в аэропорту провести - такое себе удовольствие...
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denzillo
1576149551
не к добру....НО БУДЕМ топить за Быков, хотя бы один клуб в евровесну попал бы
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