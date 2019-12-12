«Краснодар» вылетел на матч с «Хетафе» с 8-часовым опозданием

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что команда все-таки вылетела в Испанию, где сегодня пройдет матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Хетафе».

Рейс, запланированный на день среды, пришлось отменить из-за сильного тумана.

«Несмотря на трудный день ребята все-таки сохранили позитив. Вылетаем в Мадрид с опозданием почти на 8 часов», – говорится в публикации клуба в твиттере.

Начало матча – в 20:55 по московскому времени.

Для выхода в плей-офф Лиги Европы «Краснодару» нужно победить «Хетафе» с любым счетом.