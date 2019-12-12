Черчесов – о травле Дзюбы: «Артем – опытный футболист и взрослый человек. Сыграл пару игр и потом спокойно ответил»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные кричалки фанатов в адрес форварда национальной команды Артема Дзюбы.

«Артем – опытный футболист и взрослый, сформировавшийся человек. Сыграл пару игр за «Зенит» и только потом спокойно ответил. По большому счету, это нас не затронуло. Хотим мы или нет, вокруг нас что-то происходит. Кто-то это делает ситуативно, кто-то – ненарочно, не понимая целиком ситуации.

Способна ли эта травля на него повлиять? Такие моменты могут повлиять на любого человека. Но так как мы рядом и у нас есть связь, свою обязательную программу должны выполнять. Если видим, что ситуация неправильная, есть же телефон, можно позвонить. Из этой ситуации всем нужно выходить достойно. Надеюсь, что все устаканится и встанет на правильные рельсы.

Лично я стараюсь всегда с пониманием относиться к вопросам, связанным с болельщиками. Но они не могут все знать. И что самое интересное, я сам не могу все говорить. Есть же вопросы тактики – ну нельзя иногда публично рассуждать о том, почему вчера футболист не отыграл до конца матча. А болельщик хочет его видеть. Ну повозмущался он из-за того, что тот не играет, команда одержала победу, и он сразу забыл об этом.

Время проходит, и результат – лучший ответ на большинство вопросов, которые есть в футболе. А болельщик, если он не будет эмоциональный и живой, что тогда? Пришли как на концерт, камерно посидели… Так, что ли? Но, конечно, нужно соблюдать правила общественного порядка, это даже не обсуждается», – сказал Черчесов.

Во время матча Сан-Марино – Россия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».

Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал» – «Спартак».

На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.

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