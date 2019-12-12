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  • Черчесов – о травле Дзюбы: «Артем – опытный футболист и взрослый человек. Сыграл пару игр и потом спокойно ответил»

Черчесов – о травле Дзюбы: «Артем – опытный футболист и взрослый человек. Сыграл пару игр и потом спокойно ответил»

12 декабря 2019, 12:17
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные кричалки фанатов в адрес форварда национальной команды Артема Дзюбы.

«Артем – опытный футболист и взрослый, сформировавшийся человек. Сыграл пару игр за «Зенит» и только потом спокойно ответил. По большому счету, это нас не затронуло. Хотим мы или нет, вокруг нас что-то происходит. Кто-то это делает ситуативно, кто-то – ненарочно, не понимая целиком ситуации.

Способна ли эта травля на него повлиять? Такие моменты могут повлиять на любого человека. Но так как мы рядом и у нас есть связь, свою обязательную программу должны выполнять. Если видим, что ситуация неправильная, есть же телефон, можно позвонить. Из этой ситуации всем нужно выходить достойно. Надеюсь, что все устаканится и встанет на правильные рельсы.

Лично я стараюсь всегда с пониманием относиться к вопросам, связанным с болельщиками. Но они не могут все знать. И что самое интересное, я сам не могу все говорить. Есть же вопросы тактики – ну нельзя иногда публично рассуждать о том, почему вчера футболист не отыграл до конца матча. А болельщик хочет его видеть. Ну повозмущался он из-за того, что тот не играет, команда одержала победу, и он сразу забыл об этом.

Время проходит, и результат – лучший ответ на большинство вопросов, которые есть в футболе. А болельщик, если он не будет эмоциональный и живой, что тогда? Пришли как на концерт, камерно посидели… Так, что ли? Но, конечно, нужно соблюдать правила общественного порядка, это даже не обсуждается», – сказал Черчесов.

  • Во время матча Сан-Марино – Россия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
  • Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал»«Спартак».
  • На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.

Орлов – об оскорблениях Дзюбы: «Герои всегда вызывают зависть»


Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Владислав Vlad
1576142446
Изверги, затравили Артёмку. Из-за вас Зенит проиграл Бенфике. Расстроили икону российского футбола - Лицеликого Артемия блаженного.
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Vis-ok
1576143515
Сыграл пару игр и спокойно ответил Миллеру, что так больше продолжаться не может
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vka1970
1576144850
То есть сыграл пару игр и спокойно всё обдумав назвал болел фашистами. Супер.За такую сборную после его слов болеть будут только с мечом занесённым над головой. Кстати одному из лизоблюдов газпрома, тоже публичному лицу, Запашному, тут на днях ответка прилетела.Красиво было наблюдать как фраер сдал назад, но поздно.Слово не воробей.Это местные газпромовцы под личиной прятаться могут, а ему то куда деваться?Вот так медленно, но бесповоротно карьера Артёма и пойдёт ко дну.Уже отказались от него болелы, затем штатные идоло поклонники, ну и по накатанной.............
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Lester84
1576145259
Ага, взрослый. Побежал жаловаться, а потом когда начали болельщиков на бутыль сажать - защебетал
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piligrim1986
1576148128
ответил: обосрались))))
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САДЫЧОК
1576150549
Черчесов , гони этого старого болтуна из сборной ! Ты же , видишь , что игра на это бревно , ущербна !
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kolyma999
1576153689
С Бенфикой так ответил,что я прям а.куел.Если он также ответит на ЕВРО то можно и не смотреть.Хотя и так понятно всё...
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Евгений Агеев
1576163266
О травле??? )))
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Волька
1576169702
Опять ахинею сморозил
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