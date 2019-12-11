Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Директор «Уфы» Газизов: «Мы круче «Краснодара». Еще посмотрим, кто раньше станет чемпионом»

Директор «Уфы» Газизов: «Мы круче «Краснодара». Еще посмотрим, кто раньше станет чемпионом»

11 декабря 2019, 23:16
9

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сравнил башкирский клуб с «Краснодаром».

«У нас разные пути, разные истории. Я считаю, что мы круче. Мы в работе намного эффективнее. Смысла на них смотреть вообще нет. Мы живем на своей территории и работаем согласно своим возможностям. Еще посмотрим, кто раньше чемпионом станет. Поэтому пусть сами нам завидуют.

Мы зарабатываем больше всех, это подтверждают все статистические выкладки. Плюс у нас все впереди. Для полного становления клуба нужно 20 лет. Надеюсь, к этому моменту уже появится новый стадион, и это будет совсем другая история», – сказал Газизов.

  • «Краснодар» основан в 2008 году, «Уфа» – в 2009-м.
  • После 19 туров «Краснодар» идет на втором месте в РПЛ, «Уфа» – на седьмом.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Краснодар Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
general.lizyukov
1576096303
Можно бюджет посмотреть? Кто спонсор и пр.
Ответить
Krasnodar 123
1576096654
Флаг вам в руки, барабан на шею!
Ответить
Plyash
1576097114
Задорнов говорил,пока у народа есть оптимизм и чувство юмора,Россию не победить.
Ответить
Серёга Краснодарский
1576127268
это чудо с дуба рухнуло?
Ответить
Gek Dement
1576127802
Учитывая как бездарно Краснодар сливает самые важные в своей истории матчи(финал кубка России, плеофф за место в ЛЧ и т.д и т.п.) его заявления могут быть недалеки от правды.
Ответить
Дядя Серёжа
1576137409
Чемпионом КХЛ?
Ответить
paracetamol
1576140192
Еще один болтун, мало Зюбы?
Ответить
Ral13
1576218366
Это Вы к чему? И почему именно Краснодар, а не Ростов или другой какой клуб? Я что-то упустил или просто не понимаю?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+