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    Директор «Уфы» Газизов: «Мы круче «Краснодара». Еще посмотрим, кто раньше станет чемпионом»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сравнил башкирский клуб с «Краснодаром».

    «У нас разные пути, разные истории. Я считаю, что мы круче. Мы в работе намного эффективнее. Смысла на них смотреть вообще нет. Мы живем на своей территории и работаем согласно своим возможностям. Еще посмотрим, кто раньше чемпионом станет. Поэтому пусть сами нам завидуют.

    Мы зарабатываем больше всех, это подтверждают все статистические выкладки. Плюс у нас все впереди. Для полного становления клуба нужно 20 лет. Надеюсь, к этому моменту уже появится новый стадион, и это будет совсем другая история», – сказал Газизов.

    • «Краснодар» основан в 2008 году, «Уфа» – в 2009-м.
    • После 19 туров «Краснодар» идет на втором месте в РПЛ, «Уфа» – на седьмом.

    Источник: «Комсомольская правда»

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