Директор «Уфы» Газизов: «Мы круче «Краснодара». Еще посмотрим, кто раньше станет чемпионом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сравнил башкирский клуб с «Краснодаром».

«У нас разные пути, разные истории. Я считаю, что мы круче. Мы в работе намного эффективнее. Смысла на них смотреть вообще нет. Мы живем на своей территории и работаем согласно своим возможностям. Еще посмотрим, кто раньше чемпионом станет. Поэтому пусть сами нам завидуют.

Мы зарабатываем больше всех, это подтверждают все статистические выкладки. Плюс у нас все впереди. Для полного становления клуба нужно 20 лет. Надеюсь, к этому моменту уже появится новый стадион, и это будет совсем другая история», – сказал Газизов.