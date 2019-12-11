Директор «Уфы» Газизов: «Мы круче «Краснодара». Еще посмотрим, кто раньше станет чемпионом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сравнил башкирский клуб с «Краснодаром».
«У нас разные пути, разные истории. Я считаю, что мы круче. Мы в работе намного эффективнее. Смысла на них смотреть вообще нет. Мы живем на своей территории и работаем согласно своим возможностям. Еще посмотрим, кто раньше чемпионом станет. Поэтому пусть сами нам завидуют.
Мы зарабатываем больше всех, это подтверждают все статистические выкладки. Плюс у нас все впереди. Для полного становления клуба нужно 20 лет. Надеюсь, к этому моменту уже появится новый стадион, и это будет совсем другая история», – сказал Газизов.
- «Краснодар» основан в 2008 году, «Уфа» – в 2009-м.
- После 19 туров «Краснодар» идет на втором месте в РПЛ, «Уфа» – на седьмом.
Источник: «Комсомольская правда»