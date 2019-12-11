Медведев – о вылете «Зенита» из еврокубков: «Если нет конкуренции в РПЛ, то заиграть на уровне европейских команд трудно»

«Зенит» вылетел из сезона еврокубков. О причинах поговорил генеральный директор клуба Александр Медведев.

«Скажу банальность, но конкуренция – главный фактор роста и командного и индивидуального мастерства. Если нет конкуренции во внутреннем чемпионате, то в турнире более высокого уровня заиграть на уровне европейских команд трудно. Надо к этому готовиться. Но наш чемпионат, несмотря на отрыв «Зенита», стал более интересным по игре», – полагает функционер.

«Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов.

По ходу турнира россияне в ней лидировали.

«Зенит» идет первым в РПЛ.

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ