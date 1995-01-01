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    Медведев – о вылете «Зенита» из еврокубков: «Если нет конкуренции в РПЛ, то заиграть на уровне европейских команд трудно»

    «Зенит» вылетел из сезона еврокубков. О причинах поговорил генеральный директор клуба Александр Медведев.

    «Скажу банальность, но конкуренция – главный фактор роста и командного и индивидуального мастерства. Если нет конкуренции во внутреннем чемпионате, то в турнире более высокого уровня заиграть на уровне европейских команд трудно. Надо к этому готовиться. Но наш чемпионат, несмотря на отрыв «Зенита», стал более интересным по игре», – полагает функционер.

    • «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов.
    • По ходу турнира россияне в ней лидировали.
    • «Зенит» идет первым в РПЛ.

    Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:17
    Комментарии21
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      Рейтинг: +6377

      mihail200606 20 минут назад

      Ну вот, теперь ещё и соперники виноваты, что просрали евро кубки..
      Тренера все таки менять надо вам.. У Юве тоже долго конкуренции не было, но в плец офф то выходили..))

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      Рейтинг: +7266

      Вомбат 34 минуты назад

      Главное не то, что чемпионат стал по игре интереснее ( у нас во дворе есть площадка для минифутбола, там пацаны еще интереснее играют), а то, что он по игре стал слабее. И это результат не только экономического кризиса, из-за которого снизилась покупательная способность клубов РПЛ, но и преступных ошибок футбольного руководства. Во-первых, лимит, во-вторых, осень-весна. Вторую лигу осенне-весенней системой, почитай, уже угробили, а ведь именно она была фундаментом российского футбола - в ней еще 10 лет назад было много команд. Половина команд ПФЛ после перехода на новую систему накрылась. Теперь пирамида российского футбола, ранее стоявшая на широком основании, стала перевернутой как МММ. А лимит вырастил для РПЛ целое поколение игроков-мажоров , получающих миллионы баксов за паспорта.

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      Рейтинг: +5698

      BRO_football 36 минут назад

      Где уж взяться конкуренции, если за большую зарплату можно просто на лавочке весь сезон просидеть? Зарплаты у нас очень высокие. Футболисты абсолютно незаслуженно получают такие деньги.
      С лимитом на легионеров не будет конкуренции, если наши бездарные футболисты играют в клубе только потому, что у них российский паспорт есть.
      Да и кое-кто не хочет, чтобы у нас в чемпионате была честная конкуренция между клубами. Спасибо господину Егорову за судейские ошибки, благодаря которым многие клубы абсолютно незаслуженно зарабатывают очки и попадают в зону еврокубков.

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      Рейтинг: +1359

      BANNIKOV1970 39 минут назад

      судье расскажи вчерашнему это,что твои судьи вас судят по другому

      0
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      Рейтинг: +1818

      Kollljan 40 минут назад

      В советские времена было почти также. Дрючили нас в Европе все кому не лень. Изредка доходили до четверть финалов, а один раз, если память мне уже не изменяет, в полуфинал лч. Ну и пару кубков обладателей кубков взяли. Грузины, кажется и Динамо Киев. У нас футбол всегда был таким! Всегда!

      -1
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      Рейтинг: +182

      Алексей новый 41 минуту назад

      Смотрели Зальцбург - Ливерпуль? Вот там люди бегали, а не ходили пешком и не жевали сопли на поле. Хоть бы кто вышел и извинился! У этого - конкуренция, у Семака - не катастрофа, у Газпрома - рост продаж газа в Европу! У всех всё хорошо! Бабло капает и никакой ответственности перед болельщиками! Играют не за страну, а за бабло!

      0
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      Рейтинг: +1405

      МЯСО87 43 минуты назад

      Сами же работой с судьями убили конкуренцию, м.у.ди.л.о

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      Рейтинг: +11500

      Garrincha58 47 минут назад

      откуда взяться конкуренции если одни паспортисты могут и без конкуренции сидеть на попе ровно но всё равно будут выходить в старте даже если они не готовы или вообще не хотят и зарплату справно получают

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      Рейтинг: +53

      ZENIT****** 48 минут назад

      Зачем эти пафосные слова о нашем чемпионате!?Мы (Вы) уже показали себя в Европе....результат "0" (ноль). Мы там НИКТО,с такой игрой! И Ваше изливание "бональностей"про конкуренцию и фактор роста - "ТФУУУ, И РАСТЕРЕТЬ"!!!

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      Рейтинг: +3467

      Рубинище > ZENIT****** 43 минуты назад

      Славия, Зальцбрук-играют в футбол, а у Зенит конкурентов не видит. поэтому пешком ползают и пас отдать норм не могут. Пытается оправдать позорную игру

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      Рейтинг: +1751

      Фан666 56 минут назад

      Помниться дядя другое по осени говорил, что зенит крут и всех порвёт а уровень рпл просто зашкаливает и круто развивается

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