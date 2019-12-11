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  • Медведев – о вылете «Зенита» из еврокубков: «Если нет конкуренции в РПЛ, то заиграть на уровне европейских команд трудно»

Медведев – о вылете «Зенита» из еврокубков: «Если нет конкуренции в РПЛ, то заиграть на уровне европейских команд трудно»

11 декабря 2019, 20:17
30

«Зенит» вылетел из сезона еврокубков. О причинах поговорил генеральный директор клуба Александр Медведев.

«Скажу банальность, но конкуренция – главный фактор роста и командного и индивидуального мастерства. Если нет конкуренции во внутреннем чемпионате, то в турнире более высокого уровня заиграть на уровне европейских команд трудно. Надо к этому готовиться. Но наш чемпионат, несмотря на отрыв «Зенита», стал более интересным по игре», – полагает функционер.

  • «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов.
  • По ходу турнира россияне в ней лидировали.
  • «Зенит» идет первым в РПЛ.

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Медведев Александр
Комментарии (30)
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УхоГорлоНос
1576085005
А ничего, что Синит сам эту конкуренцию убивает своим админ ресурсом? Судью благоволят, игрока захотели - 50к и вперед, купили
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karaivanov_v
1576085222
ну впервые согласен с зенитовцем, о какой конкуренции может идти речь если зенит без своего судьи в рпл не выходит, привыкли, а в европе так не катит вот и провалы в лч
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Mazai-NN
1576085680
Падла. Больше ничего не скажу
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Рубинище
1576085817
грош цена такому чемпиону, пусть хоть на 30 очей отрывается. Медв. виноват в провале не меньше Семака.
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Фан666
1576086600
Помниться дядя другое по осени говорил, что зенит крут и всех порвёт а уровень рпл просто зашкаливает и круто развивается
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МЯСО87
1576087385
Сами же работой с судьями убили конкуренцию, м.у.ди.л.о
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Kollljan
1576087525
В советские времена было почти также. Дрючили нас в Европе все кому не лень. Изредка доходили до четверть финалов, а один раз, если память мне уже не изменяет, в полуфинал лч. Ну и пару кубков обладателей кубков взяли. Грузины, кажется и Динамо Киев. У нас футбол всегда был таким! Всегда!
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BRO_football
1576087767
Где уж взяться конкуренции, если за большую зарплату можно просто на лавочке весь сезон просидеть? Зарплаты у нас очень высокие. Футболисты абсолютно незаслуженно получают такие деньги. С лимитом на легионеров не будет конкуренции, если наши бездарные футболисты играют в клубе только потому, что у них российский паспорт есть. Да и кое-кто не хочет, чтобы у нас в чемпионате была честная конкуренция между клубами. Спасибо господину Егорову за судейские ошибки, благодаря которым многие клубы абсолютно незаслуженно зарабатывают очки и попадают в зону еврокубков.
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mihail200606
1576088734
Ну вот, теперь ещё и соперники виноваты, что просрали евро кубки.. Тренера все таки менять надо вам.. У Юве тоже долго конкуренции не было, но в плец офф то выходили..))
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Smekaev
1576091322
Если не подсуживать, то конкуренты будут.
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