Все российские команды в Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА заняли в группах последние места

Определились финишные места российских клубов по итогам группового этапа Юношеской лиги УЕФА. И «Зенит», и «Локомотив» заняли последние места в квартетах.

То же самое касается взрослых команд, которые в группах Лиги чемпионов финишировали четвертыми. «Локомотив» его занял досрочно – после пятого тура.