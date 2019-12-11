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  • Все российские команды в Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА заняли в группах последние места

Все российские команды в Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА заняли в группах последние места

11 декабря 2019, 19:56
39

Определились финишные места российских клубов по итогам группового этапа Юношеской лиги УЕФА. И «Зенит», и «Локомотив» заняли последние места в квартетах.

То же самое касается взрослых команд, которые в группах Лиги чемпионов финишировали четвертыми. «Локомотив» его занял досрочно – после пятого тура.

  • Шансы на выход в евровесну из российских клубов имеет только «Краснодар».
  • ЦСКА в группе Лиги Европы не выиграл ни одного матча и утратил шансы на выход в плей-офф.
  • В РПЛ лидирует «Зенит».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (39)
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Бухбух
1576084481
Просьба участникам ЛЧ и ЛЕ: покажите хотя бы одно фото из раздевалки после поражения.
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bzfar
1576087308
Реальный уровень РПЛ. Это даже и по играм видно во внутреннем чемпионате, так как борьбы много, а качества нет(((
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Из Твери Леха
1576087480
Всего-то нужно съездить в Голландию, как Петр и скопировать тамошнюю модель футбола на всех этапах. От детского, до профессионального.
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BykAs
1576087501
"Все российские команды в Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА заняли в группах последние места" --- Зато какая кучность !!!
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alp
1576088233
итого, российским чиновникам по футболу не двойка а кол.... кто п их уволил за профнепригодность?
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Advocaatt
1576090516
Не сезон, а дикий КОШМАР! Кто-то проклял российский футбол.. Я такого за последние лет 10 не припомню.
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Muhametshin
1576091761
Ну это определённо прорыв или рывок короче сами разберётесь.
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GoLenaStop
1576094050
яблочко от яблоньки.... Грустно, деградация российского футбола ярко проявляется на международных турнирах, -там, где выше игровая дисциплина и мастерство игроков, нет "своих" судей и безоговорочной поддержки вечнопродажного чиновчья., и не только спортивного.
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TOL47
1576097873
Ну вот оно, наше будущее... днищее
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B.G.
1576103775
За-то у российских игроков оху...ые тачки, шикарные квартиры, коттеджи, дорогущая и красивая жизнь! Всего то, надо приложить не большие усилия, и везде позанимать 4 места! Чем народ наш хуже, который вкалывает? Только не видет нехрена!? В нищете живет.
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