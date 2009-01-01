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    Все российские команды в Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА заняли в группах последние места

    Определились финишные места российских клубов по итогам группового этапа Юношеской лиги УЕФА. И «Зенит», и «Локомотив» заняли последние места в квартетах.

    То же самое касается взрослых команд, которые в группах Лиги чемпионов финишировали четвертыми. «Локомотив» его занял досрочно – после пятого тура.

    • Шансы на выход в евровесну из российских клубов имеет только «Краснодар».
    • ЦСКА в группе Лиги Европы не выиграл ни одного матча и утратил шансы на выход в плей-офф.
    • В РПЛ лидирует «Зенит».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии17
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      Рейтинг: +771

      Иван Петров 1986 5 минут назад

      Уровень нашего футбола и всего нашего спорта. Спасибо нашему руководству ! ! !

      0
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      Рейтинг: +43

      $CHELSEA$ 14 минут назад

      Результат говорит сам за себя. Добавить нечего. Проблема в руководителях.

      0
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      Рейтинг: +4257

      alp 27 минут назад

      итого, российским чиновникам по футболу не двойка а кол.... кто п их уволил за профнепригодность?

      0
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      Рейтинг: +347

      BykAs 39 минут назад

      "Все российские команды в Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА заняли в группах последние места" --- Зато какая кучность !!!

      1
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      Рейтинг: +933

      Из Твери Леха 39 минут назад

      Всего-то нужно съездить в Голландию, как Петр и скопировать тамошнюю модель футбола на всех этапах. От детского, до профессионального.

      0
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      Рейтинг: -22

      Вот oнo чё Михалыч 41 минуту назад

      Расея опять ожидаемо обгадилась

      1
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      Рейтинг: +1791

      bzfar 42 минуты назад

      Реальный уровень РПЛ.
      Это даже и по играм видно во внутреннем чемпионате, так как борьбы много, а качества нет(((

      0
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      Рейтинг: +1751

      Фан666 59 минут назад

      Мы просто футбольная жопа. Самое почти днище. Только Путин об этом не догадывается и ****** про развитие футбола и спорта. В итоге под его руководством мы вообще без спорта и футбола остались. Будем счастливы от рпл

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      Рейтинг: +9508

      sssrspartak 1 час назад

      побольше бабала пусть платят этим горе футболерам!

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      Рейтинг: +5527

      Сильвербой 1 час назад

      Все путем! Собака лает - караван в жопе!!!

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