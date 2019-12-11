Все российские команды в Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА заняли в группах последние места

Определились финишные места российских клубов по итогам группового этапа Юношеской лиги УЕФА. И «Зенит», и «Локомотив» заняли последние места в квартетах.
То же самое касается взрослых команд, которые в группах Лиги чемпионов финишировали четвертыми. «Локомотив» его занял досрочно – после пятого тура.
- Шансы на выход в евровесну из российских клубов имеет только «Краснодар».
- ЦСКА в группе Лиги Европы не выиграл ни одного матча и утратил шансы на выход в плей-офф.
- В РПЛ лидирует «Зенит».
Источник: Бомбардир.ру