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  • Сутормин: «После вылета из Лиги чемпионов бросим все силы на РПЛ»

Сутормин: «После вылета из Лиги чемпионов бросим все силы на РПЛ»

11 декабря 2019, 10:13
12

Полузащитник «Зенита» Александр Сутормин заявил, что после вылета из Лиги чемпионов команда бросит все силы на завоевание чемпионского титула РПЛ.

«Что произошло в Лиссабоне? Ничего. Проиграли по делу. Нет слов. Результат нас не устроил, все расклады не в нашу пользу.

Дальше — отпуск. Потом бросим все силы на чемпионат и будем бороться за чемпионство. Будем оправдывать доверие болельщиков из-за этой неудачи», – сказал Сутормин.

  • «Зенит» – лидер РПЛ после 19 туров. В активе петербуржцев 45 очков.
  • «Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.
  • В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

«Зенит» впервые с 2009 года не сыграет в плей-офф еврокубков

Источник: официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (12)
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Decorhome
1576050724
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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m40
1576052072
Конечно бросите все силы и даже победите. А следующий год всё по новой...
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ARSteven89
1576054158
Ахахаха, все силы на РПЛ, где и конкурентных преследователей нет. В Малкома и Кокорина не верю, то есть Дзюба снова принесёт чемпионство для боссов и своей персоной скроет очевидные проблемы клуба, в отсутствии тренерских идей и достойной скамейки запасных. #СемакАут
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ROSTOV SUPER
1576058416
Да, в РПЛ ваши "папы" бросят все ресурсы на "завоевание" чемпионства !
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Кузьмич на трибуне
1576061289
Из ЛЧ вылетели, теперь все силы на отдых. До весенней части ЧР ещё три месяца. Отдохните хорошенько. Медали уже в кармане на крайняк ниже бронзы не опуститесь. Так что вперёд за премиальными. И на курорты!!!!
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Давид59
1576063192
А чего туда силы бросать. В этом сезоне, по-моему и без бросания можно чемпионом стать
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Сильвербой
1576074159
Молодец, целеустремленные ребята!!! Зарплату вам бы не помешало добавить!!!
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paracetamol
1576081734
Там и играть-то не с кем, все прогнило кроме Тамбова.
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starche
1576084759
Глупая попытка отмазаться.
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starche
1576084864
Стать чемпионами в этом слабеньком чемпионате - не велика заслуга.
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