Сутормин: «После вылета из Лиги чемпионов бросим все силы на РПЛ»

Полузащитник «Зенита» Александр Сутормин заявил, что после вылета из Лиги чемпионов команда бросит все силы на завоевание чемпионского титула РПЛ.
«Что произошло в Лиссабоне? Ничего. Проиграли по делу. Нет слов. Результат нас не устроил, все расклады не в нашу пользу.
Дальше — отпуск. Потом бросим все силы на чемпионат и будем бороться за чемпионство. Будем оправдывать доверие болельщиков из-за этой неудачи», – сказал Сутормин.
- «Зенит» – лидер РПЛ после 19 туров. В активе петербуржцев 45 очков.
- «Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.
- В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».
Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков
«Зенит» впервые с 2009 года не сыграет в плей-офф еврокубков
Источник: официальный сайт «Зенита»