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    «Зенит» впервые с 2009 года не сыграет в плей-офф еврокубков

    «Зенит» проиграл «Бенфике» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Команда из Санкт-Петербурга заняла четвертое место в группе G, вылетев из еврокубков.

    В последний раз «Зенит» не выходил в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы в сезоне-2009/2010. Тогда «Зенит» не сумел пройти стадию квалификации Лиги Европы, уступив португальскому «Насионалу» (4:5).

    Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

    Россия в четвертый раз подряд не будет представлена в плей-офф Лиги чемпионов

    Безвыигрышная серия «Зенита» на выезде в еврокубках достигла 12-ти матчей

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1254

      Boeung777 1 час назад

      Без обид, но это действительно позор.

      0
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      Рейтинг: +1290

      Decorhome 1 час назад

      Теперь Богданыч можно спокойно ехать в Африку и кормить верблюдов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1290

      Decorhome 1 час назад

      Позор

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +940

      Я - легенда 1 час назад

      И где-то над стадионом Бенфики ветер тихо напевал: "Лооооохиииии!.." ))

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