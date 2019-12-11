«Зенит» впервые с 2009 года не сыграет в плей-офф еврокубков

«Зенит» проиграл «Бенфике» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команда из Санкт-Петербурга заняла четвертое место в группе G, вылетев из еврокубков.

В последний раз «Зенит» не выходил в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы в сезоне-2009/2010. Тогда «Зенит» не сумел пройти стадию квалификации Лиги Европы, уступив португальскому «Насионалу» (4:5).

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

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