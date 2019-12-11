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«Зенит» впервые с 2009 года не сыграет в плей-офф еврокубков

11 декабря 2019, 09:23
9

«Зенит» проиграл «Бенфике» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команда из Санкт-Петербурга заняла четвертое место в группе G, вылетев из еврокубков.

В последний раз «Зенит» не выходил в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы в сезоне-2009/2010. Тогда «Зенит» не сумел пройти стадию квалификации Лиги Европы, уступив португальскому «Насионалу» (4:5).

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

Россия в четвертый раз подряд не будет представлена в плей-офф Лиги чемпионов

Безвыигрышная серия «Зенита» на выезде в еврокубках достигла 12-ти матчей

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (9)
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Я - легенда
1576046342
И где-то над стадионом Бенфики ветер тихо напевал: "Лооооохиииии!.." ))
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Decorhome
1576046436
Позор
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Decorhome
1576047727
Теперь Богданыч можно спокойно ехать в Африку и кормить верблюдов
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Boeung777
1576048010
Без обид, но это действительно позор.
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serppion
1576056226
Что все взъелись? Это тоже достижение. Поздравим Зинку!
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САДЫЧОК
1576060154
«Зенит» впервые с 2009 года...Вот , уровень Семака , Дзюбы , Оздоева , Шатова-ПОЗОРИЩЕ ! И , это при , том , что Лион и Бенфика очень слабые команды !...Костяк команды-это Ракицкий , Барриос , Кузяев , Ерохин Дриусси , Азмун !
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Garrincha58
1576069166
то ли ещё будет,если не начнут строить молодую новую команду
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Vyacheslav78
1576075983
Вечный рекорд. Москвичи, попробуйте повторить. Кстати, по участию в групповых этапах рекорд всё равно обновился - и на будущий год обновится ещё.
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