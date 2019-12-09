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  • Карпин: «Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь»

Карпин: «Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь»

9 декабря 2019, 21:12
26

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об уровне судейства в РПЛ, подчеркнув, что так плохо арбитры не работали уже более десяти лет.

«Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь. Я, наверное, высказался бы даже хуже, чем Гинер. Еще более эмоционально. Поэтому я про это говорить не хочу и не буду.

Гинер сказал, что Егоров берет деньги за то, чтобы арбитры так судили? Про деньги я не готов ни подтвердить, ни опровергнуть. Про это не могу ничего сказать. У меня нет доказательств.

Могу сказать только то, что с 2008 года – с тех пор, как я вернулся в Россию – такого не было. В каждом туре половина клубов недовольна судейством.

VAR в России – это нонсенс. У нас они сделали так, что он помогает судьям делать то, что они хотят. Если раньше судьям еще можно было что-то сказать, то сейчас они кричат: «Да я VAR посмотрел!» – сказал Карпин.

Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (26)
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Plyash
1575916312
Валера,терпи и молчи,просто работай.Мы и без тебя всё знаем.Ты же знаешь,способ здесь один - надо забивать побольше,и никакой судья все мячи отменить не сможет. Так учил Спартаковцев великий Бесков.И ведь получалось.
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MaxRnD
1575916536
Георгич, не молчи. Хуже уже не будет. И так нас судят "мама не горюй". Как в последней игре в Москве вообще дали играть до сих пор непонятно - системный сбой или недосмотр РФС-ной банды
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Spinorr
1575917099
Из личного опыта: чем меньше тренер говорит про судейство, тем лучше он тренирует команду. Особенно это касается Карпина. Раньше у него были виноваты все: игроки, судьи и даже соперники, которые в антифутбол играли. А сейчас любо дорого посмотреть.
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Mazai-NN
1575917238
Валера красава. Что там этот Гинер сказал. Так. Детский лепет. Скажи что накипело. Шо ты их дом труба шатал. Что их рот и про семейный альбом не забудь.
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portero
1575918848
конечно Валерий, отстранят. ты же не гинер.....
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мы_не_рабы
1575920168
Думаю что Карпин, как и любой другой тренер, может многое рассказать про судейство в РПЛ. Вот например Федотов, работая в Оренбурге, в сердцах сказал что :«решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судей» и ушёл в Сочи. К чему бы это?
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GoLenaStop
1575922776
По всему видать, что во всём спорте грядут большие перемены - чиновчьё очередной раз просрало на международной арене для НАС С ВАМИ 4 ближайших года с Флагом и Родиной. Нас поливают помоями... А, может, это - еда чиновников, та , которую они заслужили? Всё это - какой-то позор...
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ufos73
1575924778
У нас осталось крайне мало видом спорта, где мы еще доминирует, фигурное катание, гимнастика... Туда еще просто не влезли чинушки, там не выгодно... Хоккей развалили, футбол летит ко дну, ко ща смотрит баскетбол? Может мини футбол? А ведь лет 15 назад, это были популярные игры. Про биатлон и легкую атлетику вообще молчу, это самое дно!
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lsha.fedotov
1575944628
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано-------- https://shorturl.ca/poyas
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paracetamol
1575958823
Валера неправ. Судейство у нас всегда было паскудным. Достаточно вспомнить судью Москалева на матчах Зенита и спама. И таких матчей была уйма, особенно с участием морковских команд. Помнится как они Ростов засуживали, когда он кого-то из морквичей обошел.
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