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    Карпин: «Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об уровне судейства в РПЛ, подчеркнув, что так плохо арбитры не работали уже более десяти лет.

    «Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь. Я, наверное, высказался бы даже хуже, чем Гинер. Еще более эмоционально. Поэтому я про это говорить не хочу и не буду.

    Гинер сказал, что Егоров берет деньги за то, чтобы арбитры так судили? Про деньги я не готов ни подтвердить, ни опровергнуть. Про это не могу ничего сказать. У меня нет доказательств.

    Могу сказать только то, что с 2008 года – с тех пор, как я вернулся в Россию – такого не было. В каждом туре половина клубов недовольна судейством.

    VAR в России – это нонсенс. У нас они сделали так, что он помогает судьям делать то, что они хотят. Если раньше судьям еще можно было что-то сказать, то сейчас они кричат: «Да я VAR посмотрел!» – сказал Карпин.

    Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

    Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +35517

      MaxRnD 4 минуты назад

      Георгич, не молчи. Хуже уже не будет. И так нас судят "мама не горюй". Как в последней игре в Москве вообще дали играть до сих пор непонятно - системный сбой или недосмотр РФС-ной банды

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      Рейтинг: +1380

      playsh 7 минут назад

      Валера,терпи и молчи,просто работай.Мы и без тебя всё знаем.Ты же знаешь,способ здесь один - надо забивать побольше,и никакой судья все мячи отменить не сможет.
      Так учил Спартаковцев великий Бесков.И ведь получалось.

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