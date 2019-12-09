Карпин: «Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об уровне судейства в РПЛ, подчеркнув, что так плохо арбитры не работали уже более десяти лет.

«Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь. Я, наверное, высказался бы даже хуже, чем Гинер. Еще более эмоционально. Поэтому я про это говорить не хочу и не буду.

Гинер сказал, что Егоров берет деньги за то, чтобы арбитры так судили? Про деньги я не готов ни подтвердить, ни опровергнуть. Про это не могу ничего сказать. У меня нет доказательств.

Могу сказать только то, что с 2008 года – с тех пор, как я вернулся в Россию – такого не было. В каждом туре половина клубов недовольна судейством.

VAR в России – это нонсенс. У нас они сделали так, что он помогает судьям делать то, что они хотят. Если раньше судьям еще можно было что-то сказать, то сейчас они кричат: «Да я VAR посмотрел!» – сказал Карпин.

Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

Гинер – о работе Егорова: «Не знаю, деньги он берет или получает указания»