Клубы РПЛ за прошлый год заработали 59,4 миллиарда рублей

По итогам экономического исследования РПЛ, доходы клубов лиги за 2018 год составили 59,4 миллиарда рублей.

Расходы клубов РПЛ по итогам прошлого года – 57,6 миллиарда рублей. В 2017-м клубы заработали 56,8 миллиарда, потратили 58,5 миллиарда.

«В 2018 году заметный рост в общих доходах клубов РПЛ продемонстрировали поступления от УЕФА и прочие доходы. В первом случае положительное влияние оказало как увеличение общего пула призовых для клубов, участвующих в еврокубках, так и более удачные выступления российских клубов в них.

Рост же суммы прочих доходов стал возможен, в первую очередь, благодаря успешной трансферной кампании клубов РПЛ летом 2018 года: согласно информации из открытых источников, за трансферы Александра Головина, Витиньо (оба – ЦСКА) и Куинси Промеса («Спартак») клубы получили свыше 60 миллионов евро, а общий трансферный баланс всех клубов составил около 22 миллионов евро», – говорится в комментарии РПЛ.