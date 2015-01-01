Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Клубы РПЛ за прошлый год заработали 59,4 миллиарда рублей

    По итогам экономического исследования РПЛ, доходы клубов лиги за 2018 год составили 59,4 миллиарда рублей.

    Расходы клубов РПЛ по итогам прошлого года – 57,6 миллиарда рублей. В 2017-м клубы заработали 56,8 миллиарда, потратили 58,5 миллиарда.

    «В 2018 году заметный рост в общих доходах клубов РПЛ продемонстрировали поступления от УЕФА и прочие доходы. В первом случае положительное влияние оказало как увеличение общего пула призовых для клубов, участвующих в еврокубках, так и более удачные выступления российских клубов в них.

    Рост же суммы прочих доходов стал возможен, в первую очередь, благодаря успешной трансферной кампании клубов РПЛ летом 2018 года: согласно информации из открытых источников, за трансферы Александра Головина, Витиньо (оба – ЦСКА) и Куинси Промеса («Спартак») клубы получили свыше 60 миллионов евро, а общий трансферный баланс всех клубов составил около 22 миллионов евро», – говорится в комментарии РПЛ.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:09
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74765
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru