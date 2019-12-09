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Клубы РПЛ за прошлый год заработали 59,4 миллиарда рублей

9 декабря 2019, 18:09
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По итогам экономического исследования РПЛ, доходы клубов лиги за 2018 год составили 59,4 миллиарда рублей.

Расходы клубов РПЛ по итогам прошлого года – 57,6 миллиарда рублей. В 2017-м клубы заработали 56,8 миллиарда, потратили 58,5 миллиарда.

«В 2018 году заметный рост в общих доходах клубов РПЛ продемонстрировали поступления от УЕФА и прочие доходы. В первом случае положительное влияние оказало как увеличение общего пула призовых для клубов, участвующих в еврокубках, так и более удачные выступления российских клубов в них.

Рост же суммы прочих доходов стал возможен, в первую очередь, благодаря успешной трансферной кампании клубов РПЛ летом 2018 года: согласно информации из открытых источников, за трансферы Александра Головина, Витиньо (оба – ЦСКА) и Куинси Промеса («Спартак») клубы получили свыше 60 миллионов евро, а общий трансферный баланс всех клубов составил около 22 миллионов евро», – говорится в комментарии РПЛ.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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амани
1575962368
вот почему чиновники возглавили футбольное хоз-во, из-за бабла, даже не понимая азов футбола! Иногда диву даешься , что там они "несут", стараясь умничать!
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