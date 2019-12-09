«А что, ушел кто-то?» Романцев высказался об опустевших трибунах на матче «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал акцию фанатов московского клуба, направленную против массовых задержаний.
– Олег Иванович, исход фанатов, как вам эта акция?
– А я не видел ничего. А что, ушел кто-то?
– Вся трибуна опустела.
– Это их дела , – сказал Романцев.
- Ранее «Фратрия» объявила о том, что болельщики покинут трибуны после 30-й минуты игры с «Ростовом».
- Причина – ответ на задержания фанатов перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
- По ходу тура к протесту присоединились фанаты ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд Премьер-лиги.
Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун
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Источник: твиттер Артема Локалова