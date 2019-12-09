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  • «А что, ушел кто-то?» Романцев высказался об опустевших трибунах на матче «Спартака»

«А что, ушел кто-то?» Романцев высказался об опустевших трибунах на матче «Спартака»

9 декабря 2019, 15:45
20

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал акцию фанатов московского клуба, направленную против массовых задержаний.

– Олег Иванович, исход фанатов, как вам эта акция?

– А я не видел ничего. А что, ушел кто-то?

– Вся трибуна опустела.

– Это их дела , – сказал Романцев.

  • Ранее «Фратрия» объявила о том, что болельщики покинут трибуны после 30-й минуты игры с «Ростовом».
  • Причина – ответ на задержания фанатов перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
  • По ходу тура к протесту присоединились фанаты ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд Премьер-лиги.

Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Артема Локалова
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Романцев Олег
Комментарии (20)
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paracetamol
1575895864
Г-но дождем смыло, а он и не заметил под кайфом.
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mihail200606
1575897026
Романцев не просыхает совсем уже что ли...
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Старикан
1575899299
А слона-то мы и не заметили!
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BRO_football
1575900731
Действительно. В последнее время на Спартак ходят столько фанатов, что и не заметишь ушёл кто-то или их изначально столько было.
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Давид59
1575903062
Да всё он видел! Просто хотел подчеркнуть, что посещаемость очень низкая
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ajax707
1575912840
Да вообще не хер на такой футбол ходить, поддерживать стадо бездарей. Бюджет Базеля и ему подобных клубов в разы меньше, зато играют в разы лучше. Разогнать всю РПЛ и купить десяток базелей, разбавить их талантливыми детьми из ДЮСШ, а на сэкономленные бабки развивать детский футбол. Тьфу смотреть противно на этих зажравшихся свинтусов
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Karel1977
1575917259
Вот истинный и настоящий болельщик! Спартачи берите легенду в пример!
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portero
1575920076
Олег Иванович молодца! красиво ответил.
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david17
1575920263
Уходили очень долго, да и зазывали до конца первого тайма, нет чувства сплоченности и солидарности у людей
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piligrim1986
1575951107
ахахаха))) красавец Иваныч)))
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