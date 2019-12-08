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    «А что, ушел кто-то?» Романцев высказался об опустевших трибунах на матче «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал акцию фанатов московского клуба, направленную против массовых задержаний.

    – Олег Иванович, исход фанатов, как вам эта акция?

    – А я не видел ничего. А что, ушел кто-то?

    – Вся трибуна опустела.

    – Это их дела , – сказал Романцев.

    • Ранее «Фратрия» объявила о том, что болельщики покинут трибуны после 30-й минуты игры с «Ростовом».
    • Причина – ответ на задержания фанатов перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
    • По ходу тура к протесту присоединились фанаты ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд Премьер-лиги.

    Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун

    Источник: твиттер Артема Локалова

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5654

      BRO_football 35 минут назад

      Действительно. В последнее время на Спартак ходят столько фанатов, что и не заметишь ушёл кто-то или их изначально столько было.

      0
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      Рейтинг: +5680

      Старикан 58 минут назад

      А слона-то мы и не заметили!

      0
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      Рейтинг: +1682

      Axe111 1 час назад

      ИСХОД фанатов

      0
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      Рейтинг: +1529

      РМЗ 1 час назад

      А кто знает а на матче в Краснодаре ушли болельщики ????

      0
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      Рейтинг: +8085

      ufos73 > РМЗ 23 минуты назад

      Ушли в 7 из 8 матчей, тока с Тамбовом не ушли, там не кому было уходить вообще )

      0
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      Рейтинг: +8752

      KLIM777 1 час назад

      старенький уже стал

      0
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      Рейтинг: +6370

      mihail200606 1 час назад

      Романцев не просыхает совсем уже что ли...

      0
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      Рейтинг: +1931

      Борат 1 час назад

      дал бы Федун ОИРу тряхнуть стариной!
      глядишь бы увидели мы стеночки-забегания, кружева...

      1
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      Рейтинг: +4527

      paracetamol 1 час назад

      Г-но дождем смыло, а он и не заметил под кайфом.

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      Рейтинг: +8085

      ufos73 > paracetamol 1 час назад

      Теперь понятно, почему у вас постоянно дожди идут...

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