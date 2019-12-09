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  • Федотов – об «Оренбурге»: «Мы запаздывали с продлением контрактов и подписанием новых игроков. За неделю до трансфера не знали, кого купим»

Федотов – об «Оренбурге»: «Мы запаздывали с продлением контрактов и подписанием новых игроков. За неделю до трансфера не знали, кого купим»

9 декабря 2019, 12:43

Новый главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о проблемах с трансферами в «Оренбурге».

«Мы запаздывали с продлением контрактов и подписанием новых игроков. Все упирается в то, что от подписания бюджета до появления денег в клубе проходит много времени. Нам говорят: «Вот, «ПСЖ» за полтора года знает, кого купит». Это великолепно, но мы не знали еще за неделю до трансфера.

В августе игроки стали подъезжать, но тут «Оренбургу» тоже немного не везло. Мы договорились о трансфере опорника «Стяуа» Лучана Филипа. Последний матч за румынский клуб Филип должен был сыграть с «Младой» в Лиге Европы – уже через полчаса он заменился из-за травмы колена. Президент «Стяуа» сначала не поверил в травму – посчитал, что это симуляция, чтобы поберечься перед переходом.

После этого договорились с Милошем Станоевичем из «Сараево» – ему подбили глаз чуть ли не на тренировке, и он выбыл на несколько месяцев. Полузащитник Федя Черных обнадеживающе сыграл с «Арсеналом», уехал в сборную (Литвы) – и получил травму. Защитник Готлиб так сломался, что нам даже пришлось его отзаявлять. Вроде какие-то игроки и подъехали, но мы все равно не могли ими воспользоваться», – сказал Федотов.

  • Федотов возглавлял «Оренбург» с августа 2017 года.
  • Под его руководством команда вышла из ФНЛ в Премьер-лигу.
  • В текущем розыгрыше РПЛ они набрали 19 очков в 18 турах и расположились на 14-м месте в турнирной таблице.

Федотов: «Переход в «Сочи» получился стремительным»


Источник: Sports.ru
Россия. Молодежное первенство Оренбург Сочи Федотов Владимир
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