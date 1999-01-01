Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Федотов: «Переход в «Сочи» получился стремительным»

    Тренер Владимир Федотов прокомментировал свой переход из «Оренбурга» в «Сочи».

    «Переход в «Сочи» получился стремительным, еще в начале прошлой недели я не принял окончательного решения. Сейчас в РПЛ наступила большая пауза – мы не оставили «Оренбург» на полпути, у Константина Емельянова и его помощников будет время, чтобы подвести команду ко второй части сезона.

    Эти полгода – непростой период. Как мы находили мотивацию работать? Все это болельщики «Оренбурга» – все для них. Футбол – наша работа, но главное – болельщики. Даже когда мы проиграли четыре матча в начале сезона, в городе постоянно подходили, благодарили и желали удачи. Можно проиграть в конкретном матче, но люди оценивают отношение к игре. Я горжусь болельщиками «Оренбурга». Они дают веру в светлое будущее клуба. Их нельзя подвести», – написал Федотов в открытом письме.

    • Федотов возглавлял «Оренбург» с августа 2017 года.
    • Под его руководством команда вышла из ФНЛ в Премьер-лигу.
    • В текущем розыгрыше РПЛ они набрали 19 очков в 18 турах и расположились на 14-м месте в турнирной таблице.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74765
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru