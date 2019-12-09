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Федотов: «Переход в «Сочи» получился стремительным»

9 декабря 2019, 10:50
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Тренер Владимир Федотов прокомментировал свой переход из «Оренбурга» в «Сочи».

«Переход в «Сочи» получился стремительным, еще в начале прошлой недели я не принял окончательного решения. Сейчас в РПЛ наступила большая пауза – мы не оставили «Оренбург» на полпути, у Константина Емельянова и его помощников будет время, чтобы подвести команду ко второй части сезона.

Эти полгода – непростой период. Как мы находили мотивацию работать? Все это болельщики «Оренбурга» – все для них. Футбол – наша работа, но главное – болельщики. Даже когда мы проиграли четыре матча в начале сезона, в городе постоянно подходили, благодарили и желали удачи. Можно проиграть в конкретном матче, но люди оценивают отношение к игре. Я горжусь болельщиками «Оренбурга». Они дают веру в светлое будущее клуба. Их нельзя подвести», – написал Федотов в открытом письме.

  • Федотов возглавлял «Оренбург» с августа 2017 года.
  • Под его руководством команда вышла из ФНЛ в Премьер-лигу.
  • В текущем розыгрыше РПЛ они набрали 19 очков в 18 турах и расположились на 14-м месте в турнирной таблице.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Оренбург Сочи Федотов Владимир
Комментарии (2)
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vladimir-7
1575888712
Ну вот, а сам подвел, разве можно было так стремительно бросить клуб и уйти в другой, мог бы завершить работу до перерыва, а потом спокойно уходи в другой клуб и как теперь ты будешь смотреть в глаза игрокам и болельщикам.
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paracetamol
1575895099
Наладь там дела, Вова, совсем разленились и от рук отбились.
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