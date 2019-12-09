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  • Райола: «Никто не говорил, что Ибрагимович обязательно вернется в Италию»

Райола: «Никто не говорил, что Ибрагимович обязательно вернется в Италию»

9 декабря 2019, 08:18
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Мино Райола, агент форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, дал комментарии по поводу будущего своего клиента.

«Конечно, если Златан вернется, Серия А станет более привлекательным чемпионатом: и как зрелище, и как телевизионный продукт. Можете себе представить, сколько болельщиков будут смотреть ее каждые выходные.

Но никто не говорил, что Ибрагимович обязательно вернется в Италию. Не знаю, какой клуб он выберет. Мы все свободные люди. Я не исключаю ничего, даже завершения карьеры, но это очень маловероятно. Ибра все еще в отличной форме», – сказал Райола.

  • 31 декабря Ибрагимович станет свободным агентом.
  • По информации The Telegraph, швед уже согласовал условия контракта с «Миланом».

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Ибрагимович Златан Райола Мино
Комментарии (2)
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anri1703
1575937263
В локо)) нападающий нужен
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