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    Райола: «Никто не говорил, что Ибрагимович обязательно вернется в Италию»

    Мино Райола, агент форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, дал комментарии по поводу будущего своего клиента.

    «Конечно, если Златан вернется, Серия А станет более привлекательным чемпионатом: и как зрелище, и как телевизионный продукт. Можете себе представить, сколько болельщиков будут смотреть ее каждые выходные.

    Но никто не говорил, что Ибрагимович обязательно вернется в Италию. Не знаю, какой клуб он выберет. Мы все свободные люди. Я не исключаю ничего, даже завершения карьеры, но это очень маловероятно. Ибра все еще в отличной форме», – сказал Райола.

    • 31 декабря Ибрагимович станет свободным агентом.
    • По информации The Telegraph, швед уже согласовал условия контракта с «Миланом».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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