Журналист Дорофеев: «Фанатов «Динамо» в Петербурге сверяют по спискам»

Журналист Sport24 Антон Дорофеев рассказал о том, как ведут себя полицейские в Петербурге перед матчем «Зенит» – «Динамо».
«К болельщикам «Динамо», поехавшим на выезд в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом, повышенное внимание органов правопорядка. К некоторым людям подходят целенаправленно. Обращаются по именам. Сверяют по спискам», – написал Дорофеев в твиттере.
- «Зенит» сыграет с «Динамо» в пятницу, начало матча – в 19:30 мск.
- Питерская команда идет на первом месте с 42 очками, московская – на шестой строчке с 24 очками.
Источник: твиттер Антона Дорофеева
Антон Дорофеев - журналист Sport24, автор и ведущий программы о футбольных фанатах "Вдвиже". Аудитория в твиттере - 4 тыс. подписчиков.