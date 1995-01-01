Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Журналист Дорофеев: «Фанатов «Динамо» в Петербурге сверяют по спискам»

    Журналист Sport24 Антон Дорофеев рассказал о том, как ведут себя полицейские в Петербурге перед матчем «Зенит»«Динамо».

    «К болельщикам «Динамо», поехавшим на выезд в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом, повышенное внимание органов правопорядка. К некоторым людям подходят целенаправленно. Обращаются по именам. Сверяют по спискам», – написал Дорофеев в твиттере.

    • «Зенит» сыграет с «Динамо» в пятницу, начало матча – в 19:30 мск.
    • Питерская команда идет на первом месте с 42 очками, московская – на шестой строчке с 24 очками.

    Источник: твиттер Антона Дорофеева

    Антон Дорофеев - журналист Sport24, автор и ведущий программы о футбольных фанатах "Вдвиже". Аудитория в твиттере - 4 тыс. подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1184

      Lenin26 9 минут назад

      Грамотное психологическое давление направленное на предотвращение беспорядков,мол мы знаем что ты тут и следим за тобой,теперь 10 раз подумают перед тем как нарушать порядок,и проблем содержания нарушителей в казематах полных клопов и вшей решена мирным путём.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74729
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru