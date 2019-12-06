Журналист Дорофеев: «Фанатов «Динамо» в Петербурге сверяют по спискам»

Журналист Sport24 Антон Дорофеев рассказал о том, как ведут себя полицейские в Петербурге перед матчем «Зенит» – «Динамо».

«К болельщикам «Динамо», поехавшим на выезд в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом, повышенное внимание органов правопорядка. К некоторым людям подходят целенаправленно. Обращаются по именам. Сверяют по спискам», – написал Дорофеев в твиттере.