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  • Журналист Дорофеев: «Фанатов «Динамо» в Петербурге сверяют по спискам»

Журналист Дорофеев: «Фанатов «Динамо» в Петербурге сверяют по спискам»

6 декабря 2019, 16:53
8

Журналист Sport24 Антон Дорофеев рассказал о том, как ведут себя полицейские в Петербурге перед матчем «Зенит»«Динамо».

«К болельщикам «Динамо», поехавшим на выезд в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом, повышенное внимание органов правопорядка. К некоторым людям подходят целенаправленно. Обращаются по именам. Сверяют по спискам», – написал Дорофеев в твиттере.

  • «Зенит» сыграет с «Динамо» в пятницу, начало матча – в 19:30 мск.
  • Питерская команда идет на первом месте с 42 очками, московская – на шестой строчке с 24 очками.

Источник: твиттер Антона Дорофеева

Антон Дорофеев - журналист Sport24, автор и ведущий программы о футбольных фанатах "Вдвиже". Аудитория в твиттере - 4 тыс. подписчиков.

Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (8)
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Lenin26
1575643163
Грамотное психологическое давление направленное на предотвращение беспорядков,мол мы знаем что ты тут и следим за тобой,теперь 10 раз подумают перед тем как нарушать порядок,и проблем содержания нарушителей в казематах полных клопов и вшей решена мирным путём.
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vladimir-7
1575645981
Так вот откуда в голове у Дзюбы засели слова про фашистов. Пока поезд с болельщиками Динамо не прибыл в Питер, менты заранее приготовили списки кого забрать в обезьянник. А может быть Дзюба предупреждал болельщиков о готовящихся мероприятиях ментов в стиле ф*****ов.
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arok
1575650484
Скоро в Питер надо будет по визам заезжать. И ни говорить ни слова про Зенит, Газпром и Дзюбу. А то утопят в Неве.
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paracetamol
1575658612
Самых отстойных уже засекли. Сейчас комп по лицу определяет. Так что не скрыться!
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Суворов_лучший
1575664354
дожили! САМЫХ ПОРЯДОЧНЫХ ФАНАТОВ (ДИНАМО) в России питерские болелы в форме чморят! отдать им чемпионство! Страна меньше денег бюджетных потеряет! То на судей , то на рубинских, то на ростовских игроков, то на такое чморение - а потом пенсионный возраст поднимают! Пусть будут пожизненными чемпионами!
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