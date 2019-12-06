«Динамо» обратилось к болельщикам перед матчем с «Зенитом»

«Динамо» на своем сайте опубликовало обращение к болельщикам перед гостевым матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

«Обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, воздержаться от расистских выкриков, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

Давайте вместе покажем, как нужно болеть за роДную команду. Приезжайте заранее, чтобы избежать очереди и у касс, и на входных группах, чтобы поддержать команду с самых первых минут! Ваша поддержка очень важна!» – говорится в заявлении клуба.