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    «Динамо» обратилось к болельщикам перед матчем с «Зенитом»

    «Динамо» на своем сайте опубликовало обращение к болельщикам перед гостевым матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

    «Обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, воздержаться от расистских выкриков, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

    Давайте вместе покажем, как нужно болеть за роДную команду. Приезжайте заранее, чтобы избежать очереди и у касс, и на входных группах, чтобы поддержать команду с самых первых минут! Ваша поддержка очень важна!» – говорится в заявлении клуба.

    • «Зенит» сыграет с «Динамо» в пятницу, начало матча – в 19:30 мск.
    • Питерская команда идет на первом месте с 42 очками, московская – на шестой строчке с 24 очками.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 12:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3045

      BAIv 2 минуты назад

      лишь бы провокаций не было от других клубов, а то затешутся любители подложить свинью.

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