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  • «Динамо» обратилось к болельщикам перед матчем с «Зенитом»

«Динамо» обратилось к болельщикам перед матчем с «Зенитом»

6 декабря 2019, 12:10
10

«Динамо» на своем сайте опубликовало обращение к болельщикам перед гостевым матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

«Обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, воздержаться от расистских выкриков, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

Давайте вместе покажем, как нужно болеть за роДную команду. Приезжайте заранее, чтобы избежать очереди и у касс, и на входных группах, чтобы поддержать команду с самых первых минут! Ваша поддержка очень важна!» – говорится в заявлении клуба.

  • «Зенит» сыграет с «Динамо» в пятницу, начало матча – в 19:30 мск.
  • Питерская команда идет на первом месте с 42 очками, московская – на шестой строчке с 24 очками.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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BAIv
1575623882
лишь бы провокаций не было от других клубов, а то затешутся любители подложить свинью.
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paracetamol
1575625184
У них еще и болельщики остались?
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SPbZenit12
1575625668
Вот это уже другой разговор. Молодцы!
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RotBerg
1575628311
За 17 лет Динамо выиграло в Питере один раз и то это был технарь за кривляшки Шунина в 2014. Статистика впечатляет, посмотрим, как будет сегодня.
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ilichkadr
1575631447
Ну, что тут сказать -молодцы! Все знают, что нарушать правопорядок это плохо, но напомнить об этом никогда и никому не помешает.
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ZENIT*****
1575638312
Да ничего нового,стандартный перечень запрещённого.А вот с пиротехникой всё равно пошалят (без нее не айс)
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From1945
1575652357
вы к кому обращаетесь - у нас в стране две быдлячьи стаи болел - зени и спама!
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From1945
1575652479
Соревнуются какого очередной какой-нибудь трахтенгерц или кто еще из этого племени назовет "народной" командой! Охренеть! Сам люблю поддать - ну и чо, я после этого "народная" команда?
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