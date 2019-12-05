«Спартак» – о задержаниях фанатов в Санкт-Петербурге: «Поддержка своей команды не преступление!»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видеоролик, в котором высказывается позиция клуба по поводу массовых задержаний болельщиков команды в Санкт-Петербурге до и после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Мы готовили выпуск «Народной команды», посвященный знаковому выезду в Санкт-Петербург. Но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний.

Трое болельщиков «Спартака» до сих пор остаются в спецприемнике в Санкт-Петербурге. Их отпустят только 8 декабря. Заводящего нашей трибуны Валеру «Амиго» Бевза суд приговорил к полутора годам запрета посещения стадиона. «Спартак» будет оспаривать это решение.

Ситуация вызвала большой резонанс не только в спартаковском фанатском сообществе, но и среди болельщиков самых принципиальных соперников красно-белых. Поддержка своей команды не преступление!» – говорится в тексте видеоролика.

Заводящего «Спартака» увезли в Петербург на допрос о драке, которая была полгода назад