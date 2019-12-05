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  • «Спартак» – о задержаниях фанатов в Санкт-Петербурге: «Поддержка своей команды не преступление!»

«Спартак» – о задержаниях фанатов в Санкт-Петербурге: «Поддержка своей команды не преступление!»

5 декабря 2019, 21:39
63

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видеоролик, в котором высказывается позиция клуба по поводу массовых задержаний болельщиков команды в Санкт-Петербурге до и после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Мы готовили выпуск «Народной команды», посвященный знаковому выезду в Санкт-Петербург. Но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний.

Трое болельщиков «Спартака» до сих пор остаются в спецприемнике в Санкт-Петербурге. Их отпустят только 8 декабря. Заводящего нашей трибуны Валеру «Амиго» Бевза суд приговорил к полутора годам запрета посещения стадиона. «Спартак» будет оспаривать это решение.

Ситуация вызвала большой резонанс не только в спартаковском фанатском сообществе, но и среди болельщиков самых принципиальных соперников красно-белых. Поддержка своей команды не преступление!» – говорится в тексте видеоролика.

Заводящего «Спартака» увезли в Петербург на допрос о драке, которая была полгода назад

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (63)
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alp
1575572446
подобными заявлениями, спартак оправдывет быдланов, которые орут матом в центре города, ведут себя вызывающе, ищут драку и ведут себя неадекватно... че за бред?
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бурминка
1575573215
Любая команда обязана поддерживать своих болельщиков, не запятнанных противоправными действиями.А полиция переплюнула в этом случае даже ментов 80-х.
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ROSTOV SUPER
1575574228
Пусть поддерживают как все нормальные болельщики , ни кто их и трогать не будет , а то нажрутся и валят табуном с матами на стадион , в соседних секторах с детьми находиться невозможно от их матершины , а потом , когда их " утихомирят " , орут на всю страну и не винными овцами прикидываются вместо свиней !
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Кнут Юхансон
1575575464
А как ведут себя зинкины в других городах, вы видели ? Точно так же !
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Давид59
1575578156
"Поддержка своей команды - не преступление". Типичный случай передёргивания. Детский сад ей-богу. В бумагах, составленных при задержании написано "задержан за поддержку своей команды"?
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Дядя Серёжа
1575596440
Осознанно болею за Спартак 54 года. Ни разу не был на игре, живу в Сибири. Свиньи есть в любой фанатской среде, в т.ч. такой высокоинтеллектуальной как С-Петербург. Обобществлять весь Спартак (Динамо, ЦСКА...) с группой отморозков - это преднамеренная тупость. А почитаешь питерские комментарии - свиньи, грязь, говно.... пишут от души как про себя. Давайте играть в футбол, а ментам не перегибать палку. За мат на улицах у нас можно начинать забирать возле начальных школ.
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lotsman
1575612677
Поддерживать свою команду обязательно надо. С сильной поддержкой своих болельщиков команда больше мотивирована на победу. Но с болельщиками, всегда едет группа беспредельщиков, которым по фиг сам футбол. Им не слава их команды нужна, им нужна их собственная слава безмозглых хулиганов. Чтобы о них писали, говорили.......... и чем больше, тем лучше. Спартаковские, горе болельщики, на этом выезде, добились вершины своей цели, блеск, можете гордиться своим дебилизмом. Те более, что со стороны некоторых журналистов, идёт не плохая раскрутка этих "подвигов".
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SPbZenit12
1575614525
Скоро темы про засуженый Спартак и незаслуженно сидящих болельщиков затмят Дзюбу...
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BAIv
1575615395
Свиное нытьё достало, дерьмо а не мужики, ноют иноют свиноматку свою сосните
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Кузьмич на трибуне
1575620169
А что это сейчас за поддержка в исполнении *"болельщиков*" Спартака? Вот их поддержка в адрес своей команды. Привожу их высказывания.Глушаков-РТИ. Федун-пнх. Пиджак-3.14дарас. Расклянные по всей Москве плакаты с оскорблением Родионова, Федуна,Глушакова. Это разве поддержка? Это ежедневное хамство, которое уже по перек горла стоит. Они ещё набирались наглости просить о поддержке. Надоело нытье . как дети малые. Вот посмотрите , как вас тут чмырят со всех сторон
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