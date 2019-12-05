Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    «Спартак» – о задержаниях фанатов в Санкт-Петербурге: «Поддержка своей команды не преступление!»

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала видеоролик, в котором высказывается позиция клуба по поводу массовых задержаний болельщиков команды в Санкт-Петербурге до и после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Мы готовили выпуск «Народной команды», посвященный знаковому выезду в Санкт-Петербург. Но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний.

    Трое болельщиков «Спартака» до сих пор остаются в спецприемнике в Санкт-Петербурге. Их отпустят только 8 декабря. Заводящего нашей трибуны Валеру «Амиго» Бевза суд приговорил к полутора годам запрета посещения стадиона. «Спартак» будет оспаривать это решение.

    Ситуация вызвала большой резонанс не только в спартаковском фанатском сообществе, но и среди болельщиков самых принципиальных соперников красно-белых. Поддержка своей команды не преступление!» – говорится в тексте видеоролика.

    Заводящего «Спартака» увезли в Петербург на допрос о драке, которая была полгода назад

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:39
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +336

      BykAs 11 минут назад

      Выпил, веди себя прилично.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37630

      ROSTOV SUPER 16 минут назад

      Пусть поддерживают как все нормальные болельщики , ни кто их и трогать не будет , а то нажрутся и валят табуном с матами на стадион , в соседних секторах с детьми находиться невозможно от их матершины , а потом , когда их " утихомирят " , орут на всю страну и не винными овцами прикидываются вместо свиней !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +735

      seth343 > ROSTOV SUPER 2 минуты назад

      Ты вспомни камаз на кубок, заперли женщин с детьми. Они тоже матом орали?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8610

      KLIM777 27 минут назад

      уже тошнит от этой темы, сами насрали, потом упали в это же говно, теперь пытаются помощь у папы попросить...грязь млять

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      бурминка > KLIM777 25 минут назад

      Тошнит ? Иди проблюйся и не мешай людям беседы вести.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8610

      KLIM777 > бурминка 23 минуты назад

      епать беседы)) вы еще трусы бузовой обсудите)) на грабли на ступили и что-то обсуждают...да вам на пусть говорят пора выдвигаться

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10619

      vka1970 > KLIM777 36 секунд назад

      У кого чего болит, тот об этом говорит.Интересуют трусы Бузовой, так что ты здесь на футбольном сайте делаешь ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      бурминка 33 минуты назад

      Любая команда обязана поддерживать своих болельщиков, не запятнанных противоправными действиями.А полиция переплюнула в этом случае даже ментов 80-х.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4089

      alp 46 минут назад

      подобными заявлениями, спартак оправдывет быдланов, которые орут матом в центре города, ведут себя вызывающе, ищут драку и ведут себя неадекватно... че за бред?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +234

      akku > alp 39 минут назад

      А ты всё это и видел и снял видео про матюкошников и присутствовал при плане на драку?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4089

      alp > akku 37 минут назад

      а ты думаешь, что это была организованная экскурсия людей в кб шарфиках по Петербургу Достоевского?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      бурминка > alp 34 минуты назад

      Прочитай некоторые протоколы задержаний, они уже есть в сети.Я не оправдываю спартаковских болел, но это уже беспредел и касается он всех болел.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +735

      seth343 > alp 34 минуты назад

      За зинскими лучше смотрели бы. ты текст читал? Быдланов ни кто не оправдывает...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4089

      alp > бурминка 32 минуты назад

      на утубе посмотри видосики, как спамовские ведут себя в Питере, и вопросы отпадут сами собой.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +735

      seth343 > бурминка 30 минут назад

      Да он просто за зину, вот и гонит всякую херню...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      бурминка > alp 29 минут назад

      У меня много вопросов.Например когда задерживают к примеру сто человек, а видосы которые выкладывают право охранительные органы, касаются дестярых.Задерживают заводящего клуба за драку, на которой его вообще не было и выступал он против оскорблений Дзюбы, в том числе и в прессе.Есть повод о чём задуматься, но это не для газпромовцев.Те всегда найдут в куче золота свою бочку с нефтью.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      бурминка > seth343 26 минут назад

      Да хрен с ней с Зенью.Он главного не понимает, что сегодня гос машина прошла по одним, а завтра совсем по другой причине пойдёт по нему и его друзьям.У него как у рыбки гуппи память 3 секунды и он не помнит как после ростовского избиения спартачей, по полной досталось болельщикам его Зени уже в Питере.Действовали, что там, что там, по одним лекалам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4089

      alp > бурминка 23 минуты назад

      каждый видит в ситуации то, что хочет видеть.. каждый раз, когда спартак проигрывает Зениту, из москвы несется подобная истерика. каждый раз.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4089

      alp > бурминка 21 минуту назад

      не вам про память другим припоминать. я что то не помню, чтобы был подобный вой из-за каждого угла хоть с чьей нибудь стороны, когда на камеру жестоко гасили Зенитовский гостевой сектор в махачкале.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      бурминка > alp 2 минуты назад

      Меня не интересует, что Спартак, что Зенит.
      Меня интересует как такие как вы будут жить дальше.
      И кстати когда вашим болелам досталось в Махачкале, уже тогда надо было набат подымать чтоб другие болелы к вам присоединились как сейчас к болельщикам Спартака.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74728
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru