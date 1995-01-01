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    Фанат «Спартака» – об аресте в Петербурге: «В грязных камерах были клопы, вши, блохи. Сильно воняло мочой»

    Болельщик «Спартака», автор телеграм-канала «Выезд ради выезда» Кирилл рассказал об условиях содержания в камере после задержания на матче молодежной команды красно-белых с «Зенитом».

    «В каждой камере были клопы, вши, блохи. Сами камеры грязные, сильно воняло мочой. Спать надо было вдвоем на скамейке из четырех дощечек. Хорошо, что она длинная – комнатка была три на четыре, поэтому доска была размером четыре метра. Спали голова к голове.

    Самое плохое – время могли спросить только у проходящих мимо сотрудников. Было какое-то отчаяние, непонимание – что происходит? Под вечер дали суп, есть можно было. А к моему сокамернику, он из Питера, приходила жена. Она передавала воду, влажные салфетки, заказала нам пиццу. Но нам ничего не отдали. Оказалось, что пиццу съели сами сотрудники», – сказал Кирилл.

    Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»

    Болельщик «Спартака»: «Дзюба просто дал повод, чтобы в фанатском движении стали закручивать гайки»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии35
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      Рейтинг: +8600

      KLIM777 56 секунд назад

      а вы думали будут пиво, телки и кальян? Такие условия по всей стране

      0
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      Рейтинг: +623

      Серёга Краснодарский 3 минуты назад

      похоже на байку на желтом сайте. если правда то парням повезло так как теперь шабаш устраивать не будут и подумают сначала и уберегутся от беды.

      0
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      Рейтинг: +623

      Серёга Краснодарский 8 минут назад

      не приятно было парням. думаю больше шабаш устраивать не будут.

      0
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      Рейтинг: +976

      Давид59 18 минут назад

      Такие условия содержания задержанных считаю неприемлимыми. Те, кто считает, что поделом им, отвечу: не зарекайтесь. Неизвестно где завтра сами окажитесь

      0
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      Рейтинг: -35551

      пьяныйхоровод > Давид59 10 минут назад

      Дык никто не злорадствует . Просто он преподносит всё так , как будто ему специально такие "апартаменты" выделили . А задержанные болелы других клубов в камерах с джакузи содержатся .

      2
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      Рейтинг: +147

      Semenycch 43 минуты назад

      По тому, как красно-белые болельщики себя ведут - чем Вы лучше клопов, вшей и блох? Вот Вас и поместили к сородичам, чтоб не скучно было! :)

      1
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      Рейтинг: +810

      SPbZenit12 > Semenycch 45 минут назад

      Теперь болельщиков народной команды стало больше...

      2
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      Рейтинг: +19725

      VVM1964 > SPbZenit12 29 минут назад

      Ну это конечно сильно ))))))

      0
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      Рейтинг: +19725

      VVM1964 > Semenycch 24 минуты назад

      Клопы , вши и блохи это неотъемлемая составляющая обитания бомжей .

      0
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      Рейтинг: +114

      Питерский кардинал > VVM1964 20 минут назад

      А у свиней дерьмо под поном.
      :))))
      И в глазу.
      Короче везде.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +35828

      portero 49 минут назад

      ну так надо было адвоката своего пригласить (если он бывший вышестоящий сотрудник) то ты сразу на воле. или денег заплатить чтоб отпустили, залог хороший без квитанции.
      сходи в Москве на демонстрацию , расскажешь какие там сотрудники культурные , на руках носят и еда от пуза...... писец... бред малолетки....

      1
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      Рейтинг: +19725

      VVM1964 50 минут назад

      Так это же Питер (" клопы, вши, блохи. Сильно воняло мочой ", хорошо хоть крыс не было ) , не столица чай , но претендуют на проведение Евро - журналистов туда отправить и комиссию ФИФА показать что может быть с неугодными болельщиками или теми кто Дзюбу "не любит" . ((((

      1
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      Рейтинг: +3733

      TOL47 > VVM1964 44 минуты назад

      Клопы откуда, там что матрас выдают? Пи..дит клоун, а обоссался сам со страху или его сотоварищ

      3
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      Рейтинг: +114

      Питерский кардинал > TOL47 14 минут назад

      Да под себя он пошел вот и заволо. Или х.у.ем по рту прогулялись.
      :))))
      А клопы, вши и блохи, все свое, мАсковское.
      :)))

      2
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      Рейтинг: +810

      SPbZenit12 55 минут назад

      Отправить туда Ревизорро с белой перчаткой!

      5
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      ...
      Рейтинг: +810

      SPbZenit12 > SPbZenit12 49 минут назад

      А я и не заметил сначала... Они пиццу заказали в камеру?? Серьёзно?? Кальян надо было заказать ещё.

      3
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      Рейтинг: +1247

      neim > SPbZenit12 36 минут назад

      И девочек )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +114

      Питерский кардинал 1 час назад

      Клопы, вши и блохи ты с собой привез из мАсквы.
      :)))
      Наверное спид и винерические заболевания завез.
      :)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +810

      SPbZenit12 > Питерский кардинал 50 минут назад

      А мочой стало вонять, когда он в туалет там сходил.

      4
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      Рейтинг: +114

      Питерский кардинал > SPbZenit12 22 минуты назад

      Когда под себя начал ходить.
      :))))

      2
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      Рейтинг: +3733

      TOL47 1 час назад

      В москве в такую клетку по 30 чел пихают, стоячком отстоишь несколько часов и потом назад домой вместо футбола, пить и жрать не дают потому как придется выводить в туалет, лично передавал две суммки жратвы и питья, мусара уверяли что все передали, когда выпустили они первым делом аоды просили, сказали что ничего не передавали. Это обычная практика у мусаров. Привыкай..

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