Фанат «Спартака» – об аресте в Петербурге: «В грязных камерах были клопы, вши, блохи. Сильно воняло мочой»

Болельщик «Спартака», автор телеграм-канала «Выезд ради выезда» Кирилл рассказал об условиях содержания в камере после задержания на матче молодежной команды красно-белых с «Зенитом».

«В каждой камере были клопы, вши, блохи. Сами камеры грязные, сильно воняло мочой. Спать надо было вдвоем на скамейке из четырех дощечек. Хорошо, что она длинная – комнатка была три на четыре, поэтому доска была размером четыре метра. Спали голова к голове.

Самое плохое – время могли спросить только у проходящих мимо сотрудников. Было какое-то отчаяние, непонимание – что происходит? Под вечер дали суп, есть можно было. А к моему сокамернику, он из Питера, приходила жена. Она передавала воду, влажные салфетки, заказала нам пиццу. Но нам ничего не отдали. Оказалось, что пиццу съели сами сотрудники», – сказал Кирилл.

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