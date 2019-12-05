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  • Фанат «Спартака» – об аресте в Петербурге: «В грязных камерах были клопы, вши, блохи. Сильно воняло мочой»

Фанат «Спартака» – об аресте в Петербурге: «В грязных камерах были клопы, вши, блохи. Сильно воняло мочой»

5 декабря 2019, 15:54
49

Болельщик «Спартака», автор телеграм-канала «Выезд ради выезда» Кирилл рассказал об условиях содержания в камере после задержания на матче молодежной команды красно-белых с «Зенитом».

«В каждой камере были клопы, вши, блохи. Сами камеры грязные, сильно воняло мочой. Спать надо было вдвоем на скамейке из четырех дощечек. Хорошо, что она длинная – комнатка была три на четыре, поэтому доска была размером четыре метра. Спали голова к голове.

Самое плохое – время могли спросить только у проходящих мимо сотрудников. Было какое-то отчаяние, непонимание – что происходит? Под вечер дали суп, есть можно было. А к моему сокамернику, он из Питера, приходила жена. Она передавала воду, влажные салфетки, заказала нам пиццу. Но нам ничего не отдали. Оказалось, что пиццу съели сами сотрудники», – сказал Кирилл.

Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»

Болельщик «Спартака»: «Дзюба просто дал повод, чтобы в фанатском движении стали закручивать гайки»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (49)
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lotsman
1575551464
А ты ожидал, что тебя в гостиницу поселят? В номер люкс?)) А насчёт жены и пиццы, это полный бред.)) Это сразу показывает на то, что тот, кто придумал этот пост, не знаком с темой. Какие жёны?!!!! Какие пиццы, в КПЗ!!!!?)))))))))))))))))))
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TOL47
1575551742
В москве в такую клетку по 30 чел пихают, стоячком отстоишь несколько часов и потом назад домой вместо футбола, пить и жрать не дают потому как придется выводить в туалет, лично передавал две суммки жратвы и питья, мусара уверяли что все передали, когда выпустили они первым делом аоды просили, сказали что ничего не передавали. Это обычная практика у мусаров. Привыкай..
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SPbZenit12
1575552511
Отправить туда Ревизорро с белой перчаткой!
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VVM1964
1575552790
Так это же Питер (" клопы, вши, блохи. Сильно воняло мочой ", хорошо хоть крыс не было ) , не столица чай , но претендуют на проведение Евро - журналистов туда отправить и комиссию ФИФА показать что может быть с неугодными болельщиками или теми кто Дзюбу "не любит" . ((((
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portero
1575552832
ну так надо было адвоката своего пригласить (если он бывший вышестоящий сотрудник) то ты сразу на воле. или денег заплатить чтоб отпустили, залог хороший без квитанции. сходи в Москве на демонстрацию , расскажешь какие там сотрудники культурные , на руках носят и еда от пуза...... писец... бред малолетки....
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vka1970
1575556307
Не которым газпромовцам хоть ссы а глаза, всё божья роса.Ну ничего страшного не вижу.Шарик он круглый и кому то от щедрот Газпрома влетит по самую не балуйся.Вот тогда они и заголосят , а нас то за що ? Но будет поздно.
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De_Frenki
1575557817
так у вас в свинарнике по другому что ли)
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Ссппааррттаакк
1575558887
Свинья заговорил о чистоте.
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Валерий1965
1575559053
Вот такой опыт) Так а они рассчитывали на Асторию с усиленным питанием?))))
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qaze27
1575559702
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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