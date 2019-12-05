Месси: «Стыдно видеть Мане только на четвeртом месте в голосовании за «Золотой мяч»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси считает, что нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заслуживал более высокого места в итоговом голосовании за «Золотой мяч»-2019.

«Стыдно видеть Мане только на четвeртом месте в голосовании за «Золотой мяч». Но я считаю, что в этом году было очень много достойных претендентов на награду. Поэтому было очень сложно выбрать кого-то одного», – сказал аргентинец.