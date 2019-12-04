Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Месси: «Стыдно видеть Мане только на четвeртом месте в голосовании за «Золотой мяч»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси считает, что нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заслуживал более высокого места в итоговом голосовании за «Золотой мяч»-2019.

    «Стыдно видеть Мане только на четвeртом месте в голосовании за «Золотой мяч». Но я считаю, что в этом году было очень много достойных претендентов на награду. Поэтому было очень сложно выбрать кого-то одного», – сказал аргентинец.

    • Месси стал обладателем «Золотого мяча».
    • В тройку лучших также вошли защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
    • Мане в 2019 году выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также стал серебряным призером Кубка африканских наций.

    Источник: The Metro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:51
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +84

      elessar arnor 55 минут назад

      обидно видеть тебя с мячиком, тот, кто играет в песочнице, ай..черт с тобой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Barçist 1 час назад

      Выбрал бы Ливерпуль для раскрутки Мане,мог бы быть другой результат в голосованиях.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      Пельш 1 1 час назад

      Интересно, а кого бы Леонелюшка хотел бы видеть на 4 месте, уж не себя ли?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74728
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru