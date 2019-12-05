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  • Месси: «Стыдно видеть Мане только на четвeртом месте в голосовании за «Золотой мяч»

Месси: «Стыдно видеть Мане только на четвeртом месте в голосовании за «Золотой мяч»

5 декабря 2019, 11:51
5

Капитан «Барселоны» Лионель Месси считает, что нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заслуживал более высокого места в итоговом голосовании за «Золотой мяч»-2019.

«Стыдно видеть Мане только на четвeртом месте в голосовании за «Золотой мяч». Но я считаю, что в этом году было очень много достойных претендентов на награду. Поэтому было очень сложно выбрать кого-то одного», – сказал аргентинец.

  • Месси стал обладателем «Золотого мяча».
  • В тройку лучших также вошли защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
  • Мане в 2019 году выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также стал серебряным призером Кубка африканских наций.

Источник: The Metro
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Ливерпуль Месси Лионель Мане Садио
Комментарии (5)
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Пельш 1
1575537018
Интересно, а кого бы Леонелюшка хотел бы видеть на 4 месте, уж не себя ли?
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Barçist
1575537021
Выбрал бы Ливерпуль для раскрутки Мане,мог бы быть другой результат в голосованиях.
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Давид59
1575544317
Ни фига себе стыдобу нашёл. Если бы кто-то из наших попал сейчас на 4-ю строчку, ему бы на родине уже памятник отлили
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Stavropolets
1575553941
Стыдно, когда есть в сборной такой игрок и не выиграть 3 кубка Америки и ЧМ
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Muboraksho
1575623965
Правильно что стыдно. Мане и Салах должны быт вторим и третьим.
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