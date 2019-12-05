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  • Ибрагимович – о борьбе с расизмом: «Нужно быть строже – люди ничего не понимают, пока не сталкиваются с последствиями»

Ибрагимович – о борьбе с расизмом: «Нужно быть строже – люди ничего не понимают, пока не сталкиваются с последствиями»

5 декабря 2019, 11:18

Нападающий Златан Ибрагимович поделился мыслями о том, как бороться с проявлениями расизма в мировом футболе.

«Надевать футболки «Нет расизму» и размахивать флагами с этим лозунгом – здорово, но это не решает проблему. Было бы лучше снимать с клуба три очка, дисквалифицировать или лишать очков, набранных в матче, в котором произошeл инцидент. Так появится риск отправиться в Серию B.

Нужно быть строже – люди ничего не понимают, пока не сталкиваются с последствиями. Когда я был в Италии, мне кричали с трибун «Цыган». Это тоже расизм. Это невежество, даже несмотря на то что за пределами стадиона они делают мне комплименты и просят сфотографироваться», – сказал 38-летний швед.

Источник: GQ Italia
Италия. Серия А Ибрагимович Златан
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