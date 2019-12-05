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  • Клопп – о рекордной беспроигрышной серии «Ливерпуля»: «Это приятная цифра, которая меня не очень интересует»

Клопп – о рекордной беспроигрышной серии «Ливерпуля»: «Это приятная цифра, которая меня не очень интересует»

5 декабря 2019, 09:13

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что не придает особого значения новому клубному рекорду.

  • Мерсисайдцы впервые в истории не проигрывали в АПЛ 32 матча подряд.
  • Серия команды стартовала после поражения от «Манчестер Сити» 3 января 2019 года.

«В прошлом сезоне за 38 матчей мы практически не проигрывали, но этого не хватило для титула. Так что это приятная цифра, которая меня не очень интересует», – сказал Клопп.

Клопп одержал 100 побед в АПЛ в 159 матчах. Он сделал это быстрее Фергюсона и Венгера

«Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити» по набранным очкам после 15 туров АПЛ

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
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