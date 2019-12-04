Шунин – о церемонии вручения «Золотого мяча»: «Когда-нибудь футболист из России получит здесь один из призов»

менять под корень власть, структуру футбола, детские школы, экономику и пр.. да ля, это займёт достаточно много времени
Вратарь «Динамо» Антон Шунин считает, что когда-нибудь российский футболист выиграет «Золотой мяч».
«Здесь, на «Золотом мяче», еще раз понимаешь: как же прекрасен футбол. В Париже собрались лучшие спортсмены мира, и в их число нужно стремиться — ничего нереального нет. Чтобы достигнуть максимальных целей, их нужно ставить перед собой.
Думаю, когда-нибудь на эту красную дорожку выйдет и футболист из России, чтобы не только представить нашу страну, но и получить один из призов», – сказал Шунин.
- Шунин был представителем «Динамо» на церемонии вручения «Золотого мяча»-2019 в Париже.
- Трофей получил нападающий «Барселоны» Лионель Месси, для которого эта награда стала шестой в карьере.