Шунин – о церемонии вручения «Золотого мяча»: «Когда-нибудь футболист из России получит здесь один из призов»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин считает, что когда-нибудь российский футболист выиграет «Золотой мяч».

«Здесь, на «Золотом мяче», еще раз понимаешь: как же прекрасен футбол. В Париже собрались лучшие спортсмены мира, и в их число нужно стремиться — ничего нереального нет. Чтобы достигнуть максимальных целей, их нужно ставить перед собой.

Думаю, когда-нибудь на эту красную дорожку выйдет и футболист из России, чтобы не только представить нашу страну, но и получить один из призов», – сказал Шунин.