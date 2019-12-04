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    Шунин – о церемонии вручения «Золотого мяча»: «Когда-нибудь футболист из России получит здесь один из призов»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин считает, что когда-нибудь российский футболист выиграет «Золотой мяч».

    «Здесь, на «Золотом мяче», еще раз понимаешь: как же прекрасен футбол. В Париже собрались лучшие спортсмены мира, и в их число нужно стремиться — ничего нереального нет. Чтобы достигнуть максимальных целей, их нужно ставить перед собой.

    Думаю, когда-нибудь на эту красную дорожку выйдет и футболист из России, чтобы не только представить нашу страну, но и получить один из призов», – сказал Шунин.

    • Шунин был представителем «Динамо» на церемонии вручения «Золотого мяча»-2019 в Париже.
    • Трофей получил нападающий «Барселоны» Лионель Месси, для которого эта награда стала шестой в карьере.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +83

      elessar arnor 1 час назад

      менять под корень власть, структуру футбола, детские школы, экономику и пр.. да ля, это займёт достаточно много времени

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