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  • Шунин – о церемонии вручения «Золотого мяча»: «Когда-нибудь футболист из России получит здесь один из призов»

Шунин – о церемонии вручения «Золотого мяча»: «Когда-нибудь футболист из России получит здесь один из призов»

5 декабря 2019, 00:50
14

Вратарь «Динамо» Антон Шунин считает, что когда-нибудь российский футболист выиграет «Золотой мяч».

«Здесь, на «Золотом мяче», еще раз понимаешь: как же прекрасен футбол. В Париже собрались лучшие спортсмены мира, и в их число нужно стремиться — ничего нереального нет. Чтобы достигнуть максимальных целей, их нужно ставить перед собой.

Думаю, когда-нибудь на эту красную дорожку выйдет и футболист из России, чтобы не только представить нашу страну, но и получить один из призов», – сказал Шунин.

  • Шунин был представителем «Динамо» на церемонии вручения «Золотого мяча»-2019 в Париже.
  • Трофей получил нападающий «Барселоны» Лионель Месси, для которого эта награда стала шестой в карьере.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон
Комментарии (14)
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Дядя Серёжа
1575510131
Так и хочется написать - Дзюба однако. Да нельзя про него сейчас шутить. А может я серьёзно.
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BlackMurder
1575515050
К моему сожалению кроме Льва Яшина в Ссср больше золотой мяч из России никто и никогда не получит, потому что то мяч квадратный, то играем мы не в футбол, а в политику и мериемся письками с украиной и сша
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Пельш 1
1575522530
Правильно говорит и это будет в 3587 году!
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МЯСО87
1575522706
Это будет полюбому дзюпа, газпрем купит ему награду в следующем году, чтоб доказать что он не деревянный!
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Axe111
1575525610
НИКОГДА!!!!!
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JTherry
1575529074
размечтался)))) играй, как Роналду или Месси!!!
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Rus9I
1575530444
Когда нибудь мы выиграем ЧМ, но это, будет уже другая история))) Пока наши великие футболисты играют в российском чемпионате, мы точно не увидим их на вручении, даже в качестве гостя))
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Decorhome
1575533545
Надеюсь. А пока только за мысль попасть туда
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_Scorpio_
1575538517
Ага, в параллельной вселенной.
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