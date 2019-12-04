ФИФА: российские клубы за год потратили на выплаты агентам 23 миллиона

Футбольные клубы из России потратили на агентские выплаты в 2019 году 23,2 миллиона долларов, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на данные ФИФА.

За год клубы со всего мира потратили на агентов 653 миллиона долларов. Более 80% выплат агентам пришлись на клубы из Италии, Англии, Германии, Португалии, Испании и Франции.

Больше всего на агентские выплаты потратили итальянские клубы – 130,5 миллионов долларов. Далее идут Англия (103,6 миллиона), Германия (84,6), Португалия (78,1), Испания (75), Франция (51,8) и Нидерланды (25,5).

В 3557 трансферах из более чем 17 тысяч привлекался минимум один посредник. Расходы клубов на агентские выплаты по сравнению с 2018 годом выросли на 19,3%.