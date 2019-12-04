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  • «Ювентус» хочет продлить контракт с Дибалой и готов увеличить ему зарплату до 9 миллионов в год

«Ювентус» хочет продлить контракт с Дибалой и готов увеличить ему зарплату до 9 миллионов в год

4 декабря 2019, 10:50
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«Ювентус» планирует подписать новый контракт с нападающим Пауло Дибалой.

Руководство туринцев предложило аргентинцу соглашение сроком до 2024 года. Зарплата футболиста при этом будет увеличена до 9 миллионов евро в год.

  • Нынешний контракт Дибалы с «Юве» рассчитан до лета 2022 года.
  • В этом сезоне игрок провел 17 матчей, забив 7 голов.
  • Рыночная стоимость Дибалы – 75 миллионов евро.

Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (около 50 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Ювентус Дибала Пауло
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