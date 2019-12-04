«Ювентус» хочет продлить контракт с Дибалой и готов увеличить ему зарплату до 9 миллионов в год

«Ювентус» планирует подписать новый контракт с нападающим Пауло Дибалой.
Руководство туринцев предложило аргентинцу соглашение сроком до 2024 года. Зарплата футболиста при этом будет увеличена до 9 миллионов евро в год.
- Нынешний контракт Дибалы с «Юве» рассчитан до лета 2022 года.
- В этом сезоне игрок провел 17 матчей, забив 7 голов.
- Рыночная стоимость Дибалы – 75 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (около 50 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.