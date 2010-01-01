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    «Ювентус» хочет продлить контракт с Дибалой и готов увеличить ему зарплату до 9 миллионов в год

    «Ювентус» планирует подписать новый контракт с нападающим Пауло Дибалой.

    Руководство туринцев предложило аргентинцу соглашение сроком до 2024 года. Зарплата футболиста при этом будет увеличена до 9 миллионов евро в год.

    • Нынешний контракт Дибалы с «Юве» рассчитан до лета 2022 года.
    • В этом сезоне игрок провел 17 матчей, забив 7 голов.
    • Рыночная стоимость Дибалы – 75 миллионов евро.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (около 50 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 10:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1182

      Decorhome 58 минут назад

      Качественный игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1813

      Борат 1 час назад

      а как насчёт муранчука?
      он же лучше этого дыбалы!
      гы-гы

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