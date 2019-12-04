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Ибрагимович: «До скорой встречи в Италии»

4 декабря 2019, 06:10
2

Нападающий Златан Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Италию.

«До скорой встречи в Италии. Я перейду в команду, которая должна снова побеждать, которая должна обновить свою историю, которая ищет вызов. Только тогда я смогу найти мотивацию, чтобы удивить вас снова .

Но должны быть и другие факторы, которые должны сойтись. Я должен учитывать интересы моей семьи», – сказал Ибрагимович.

  • Ранее появилась информация, что 38-летний форвард перейдет в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 годы.
  • Сообщалось, что «Милан» хочет представить футболиста 15 декабря – в день празднования 120-летия клуба.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (2)
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Decorhome
1575448956
Отличный трансфер.
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zigbert
1575460184
Может оживит игру Милана ветеран?
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