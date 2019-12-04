Ибрагимович: «До скорой встречи в Италии»

Нападающий Златан Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Италию.

«До скорой встречи в Италии. Я перейду в команду, которая должна снова побеждать, которая должна обновить свою историю, которая ищет вызов. Только тогда я смогу найти мотивацию, чтобы удивить вас снова .

Но должны быть и другие факторы, которые должны сойтись. Я должен учитывать интересы моей семьи», – сказал Ибрагимович.