Ибрагимович: «До скорой встречи в Италии»

Нападающий Златан Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Италию.
«До скорой встречи в Италии. Я перейду в команду, которая должна снова побеждать, которая должна обновить свою историю, которая ищет вызов. Только тогда я смогу найти мотивацию, чтобы удивить вас снова .
Но должны быть и другие факторы, которые должны сойтись. Я должен учитывать интересы моей семьи», – сказал Ибрагимович.
- Ранее появилась информация, что 38-летний форвард перейдет в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 годы.
- Сообщалось, что «Милан» хочет представить футболиста 15 декабря – в день празднования 120-летия клуба.
Источник: La Gazzetta dello Sport