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    Ибрагимович: «До скорой встречи в Италии»

    Нападающий Златан Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Италию.

    «До скорой встречи в Италии. Я перейду в команду, которая должна снова побеждать, которая должна обновить свою историю, которая ищет вызов. Только тогда я смогу найти мотивацию, чтобы удивить вас снова .

    Но должны быть и другие факторы, которые должны сойтись. Я должен учитывать интересы моей семьи», – сказал Ибрагимович.

    • Ранее появилась информация, что 38-летний форвард перейдет в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 годы.
    • Сообщалось, что «Милан» хочет представить футболиста 15 декабря – в день празднования 120-летия клуба.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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