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    Егоров: «Спартак» собирается прислать в РФС письмо с подборкой видео спорных моментов матча с «Зенитом»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров заявил, что «Спартак» остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова в матче с «Зенитом» (0:1).

    «На сегодняшний момент «Спартак» собирается прислать письмо с подборкой видео, которое мы отправим на экспертную комиссию. У нас прошла информация, что «Спартак» напишет по нескольким моментам, пока письма никого нет.

    Тедеско заявлял, что там был пенальти на Ракицком, мы этот эпизод сразу отправили на экспертную комиссию», – сказал Егоров.

    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

    Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии22
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      Рейтинг: +3041

      мы_не_рабы 30 секунд назад

      Если есть вопросы, то любой клуб имеет право их задать и получить ответы. Лично у меня нет вопросов к судейскому корпусу, мне и так всё понятно. Но стоит ли пенять только на судей? У меня есть вопросы к Спартаку: почему, играя 40 минут в большинстве, против соперника игравшего в среду тяжёлый матч, не смогли забить хотя бы один мяч? Почему не можете попасть в семиметровые ворота с 16-18 метров? Почему Мельгорехо бьёт "в молоко" с угла вратарской? Почему так отвратительно, из матча в матч, игрют Шюррле и Джано? И ещё много разных почему.....

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      Рейтинг: +35830

      portero 34 секунды назад

      смысл ????? в словоблудие тренироваться .

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      Рейтинг: +934

      Dimka_Foxy 3 минуты назад

      Пусть обязательно добавят моменты с руками игроков Спартака

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      Рейтинг: +957

      alarm 5 минут назад

      нытики тарасовские! стыдно за спартак!

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      Рейтинг: +221

      Горкин Блеванов 10 минут назад

      Главное у становили вам ВАР чтобы показывать почему спорные моменты решаются так или иначе, разбор был на вашем свин- ТВ где все вам обьяснили, почему и как, ВАР использовался во всех моментах где были вопросы, судил Мешков, но вам бесполезно приводить какую то аргументацию вы с логикой незнакомы, что делать? вы всё просираете, все матчи, сидите на 7-месте и еще пытаетесь творить саботаж против судейского корпуса

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      Рейтинг: +2088

      Alekxei Z. 15 минут назад

      Зря если это правда. Поезд ушёл. Спартак играл бледно , правда и Бомжы не лучше, на пару создали 1-2 момента.
      Поздно пить боржоми...

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      Рейтинг: +21218

      oyabun 19 минут назад

      А какого результата ожидают? Писанина ради писанины? Да и не важно это. А важно то, что в большинстве за 45 мин так и не смогли забить. Об этом надо думать тренеру, а не о руке Ракицкого!

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      Рейтинг: +429

      Ловкий Бубен 23 минуты назад

      Ну вот она истинная натура свинарника, жалобно скулить -удел неудачников, играть в большинстве целый тайм и не забить полумертвому после Лиона Зениту может только полное дно, но вы же без судей не можете, вспомните игры в начале первого круга, матч с Тамбовом, да и в матче с Зенитом благосклонность судьи была на вашей стороне, пенальти на Зобнине когда он подыграл себе рукой в ваши ворота не назначили несправедливая вторая желтая Оздоеву, какая же вы неприятная и вя3ко-вонючая масса

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      Рейтинг: +461

      SpartakSpartakSpartak 28 минут назад

      Если не бороться с этим беспределом все так и останется на радость бомжатским болелам и игрочишкам с "англицкой" хамской
      манерой игры.

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      Рейтинг: +5568

      Старикан 31 минуту назад

      Ваще никакого смысла в этом нет!

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      Рейтинг: +5510

      ilichkadr > Старикан 10 минут назад

      Ну, как же нет смысла? Будут на встречах, семинарах или досуге, пикничке, корпоративах просматривать и дискутировать. Всё чем-то будут заняты(с). Если говорить серьёзно, то Егоров блефует, поскольку все эти зарисовки не пользу его департамента.

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