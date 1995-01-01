Егоров: «Спартак» собирается прислать в РФС письмо с подборкой видео спорных моментов матча с «Зенитом»

Если есть вопросы, то любой клуб имеет право их задать и получить ответы. Лично у меня нет вопросов к судейскому корпусу, мне и так всё понятно. Но стоит ли пенять только на судей? У меня есть вопросы к Спартаку: почему, играя 40 минут в большинстве, против соперника игравшего в среду тяжёлый матч, не смогли забить хотя бы один мяч? Почему не можете попасть в семиметровые ворота с 16-18 метров? Почему Мельгорехо бьёт "в молоко" с угла вратарской? Почему так отвратительно, из матча в матч, игрют Шюррле и Джано? И ещё много разных почему.....
Глава департамента судейства РФС Александр Егоров заявил, что «Спартак» остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова в матче с «Зенитом» (0:1).
«На сегодняшний момент «Спартак» собирается прислать письмо с подборкой видео, которое мы отправим на экспертную комиссию. У нас прошла информация, что «Спартак» напишет по нескольким моментам, пока письма никого нет.
Тедеско заявлял, что там был пенальти на Ракицком, мы этот эпизод сразу отправили на экспертную комиссию», – сказал Егоров.
РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков
Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»