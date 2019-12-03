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  • Егоров: «Спартак» собирается прислать в РФС письмо с подборкой видео спорных моментов матча с «Зенитом»

Егоров: «Спартак» собирается прислать в РФС письмо с подборкой видео спорных моментов матча с «Зенитом»

3 декабря 2019, 16:34
63

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров заявил, что «Спартак» остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова в матче с «Зенитом» (0:1).

«На сегодняшний момент «Спартак» собирается прислать письмо с подборкой видео, которое мы отправим на экспертную комиссию. У нас прошла информация, что «Спартак» напишет по нескольким моментам, пока письма никого нет.

Тедеско заявлял, что там был пенальти на Ракицком, мы этот эпизод сразу отправили на экспертную комиссию», – сказал Егоров.

РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Егоров Александр Мешков Виталий
Комментарии (63)
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RotBerg
1575380508
Спартак чем угодно занимается, кроме того чем должен заниматься футбольный коллектив, выстраивать игру и развиваться как команда
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neveldomha
1575380696
Жалаваются девчонки)))))
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SpartakSpartakSpartak
1575384153
Если не бороться с этим беспределом все так и останется на радость бомжатским болелам и игрочишкам с "англицкой" хамской манерой игры.
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Ловкий Бубен
1575384432
Ну вот она истинная натура свинарника, жалобно скулить -удел неудачников, играть в большинстве целый тайм и не забить полумертвому после Лиона Зениту может только полное дно, но вы же без судей не можете, вспомните игры в начале первого круга, матч с Тамбовом, да и в матче с Зенитом благосклонность судьи была на вашей стороне, пенальти на Зобнине когда он подыграл себе рукой в ваши ворота не назначили несправедливая вторая желтая Оздоеву, какая же вы неприятная и вя3ко-вонючая масса
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oyabun
1575384677
А какого результата ожидают? Писанина ради писанины? Да и не важно это. А важно то, что в большинстве за 45 мин так и не смогли забить. Об этом надо думать тренеру, а не о руке Ракицкого!
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Dimka_Foxy
1575385647
Пусть обязательно добавят моменты с руками игроков Спартака
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Zubo
1575385955
Лучше бы не позорились, скулить - удел слабых, нужно было забить два, вам кроме футболистов Зенита никто не мешал... слишком медленно вы двигались и довольно неизобретательно в атаке... плохо играли
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NEONFOL
1575386672
Да смысла нет, Мешок давно получил мешок денег и судит куда и кому надо, у нас даже в футболе монархия стала, главный клуб страны возомнили они вспоминая российскую империю и столицу в Питере. Главный в рфс зенитовец, соответственно и все судьи там, молчу уж про дополнительные клубы для тренировки 2 и 3 состава оренбург и сочи, смысла орать и обижаться нет, всё равно ни чё не изменить пока газпром спонсор чемпионата. Ну а Спартаку надо не жаловаться, а играть так чтобы и судьи и все остальные не смогли помочь, как и остальным клубам тоже, толку больше и нервы целы
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Kollljan
1575387864
Судья тащил Спартак как мог: удалил Оздоева в самом начале второго тайма. Спартак забить не смог. Не смог, даже, создать ни одного голевого стопроцентного момента. Так, что, этого мало? Надо было пенальти в ворота Зенита назначить? Не позорьтесь! Тем более, что эпизод с рукой Ракицкого разъяснён. Если мяч от туловища защитника защищающейся команды попадает ему в руку, то это не фол.
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vka1970
1575393788
А чё это решит.Как были Мешковы и Вилковы, так всё и останется. Одно сотрясение воздуха. Вот если бы отправили в европейскую судебную комиссию, тогда б хоть морально удовлетворились бы.Вердикт итак известен бы был, так как нашим на всё срать.Газпром рулит.Но хотя бы из уст действительно профессионалов услышали бы вердикт.Тем более, что не одно спортивное издание в Европе писало о странном судействе в этом матче.
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