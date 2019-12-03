Егоров: «Спартак» собирается прислать в РФС письмо с подборкой видео спорных моментов матча с «Зенитом»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров заявил, что «Спартак» остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова в матче с «Зенитом» (0:1).

«На сегодняшний момент «Спартак» собирается прислать письмо с подборкой видео, которое мы отправим на экспертную комиссию. У нас прошла информация, что «Спартак» напишет по нескольким моментам, пока письма никого нет.

Тедеско заявлял, что там был пенальти на Ракицком, мы этот эпизод сразу отправили на экспертную комиссию», – сказал Егоров.

РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» и оторвался от «Локомотива» на восемь очков

Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»