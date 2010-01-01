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    Кьеллини – об отсутствии на церемонии «ЗМ» Роналду: «У Криштиану украли премию»

    Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини выразил гипотезу, почему Криштиану Роналду не выиграл «Золотой мяч» в прошлом и нынешнем году.

    «В прошлом сезоне у Криштиану украли «Золотой мяч». И это решение было странным. В этом сезоне все более сбалансированно.

    При всем уважении к Модричу, даже в свой лучший сезон он этого не заслуживал. Это был сигнал от руководства «Реала» для Роналду. Они хотели показать, что победили Криштиану.

    Модрич выиграл Лигу чемпионов, но по этой логике Ван Дейк должен был выиграть «Золотой мяч» в этом году. Или в прошлом сезоне Гризманн, Погба или Мбаппе за то, что они показали отличный футбол на ЧМ-2018», – заявил Кьеллини.

    • В прошлом году «Золотой мяч» выиграл Лука Модрич.
    • В этом – Лионель Месси.

    Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?

    Источник: Football Italia

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