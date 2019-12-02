Фанатов «Спартака», называвших Дзюбу кривоногим, оштрафовали на тысячу рублей

Калининский суд Санкт-Петербурга не стал арестовывать болельщиков, которые были задержаны на матче молодежного первенства между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

В конце игры шестерых фанатов московского клуба задержали за нарушение общественного порядка. Сообщалось, что они называли форварда «Зенита» Артема Дзюбу кривоногим.

Каждому из болельщиков выписан в штраф в размере тысячи рублей.

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