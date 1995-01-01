Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Фанатов «Спартака», называвших Дзюбу кривоногим, оштрафовали на тысячу рублей

    Калининский суд Санкт-Петербурга не стал арестовывать болельщиков, которые были задержаны на матче молодежного первенства между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

    В конце игры шестерых фанатов московского клуба задержали за нарушение общественного порядка. Сообщалось, что они называли форварда «Зенита» Артема Дзюбу кривоногим.

    Каждому из болельщиков выписан в штраф в размере тысячи рублей.

    Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нецензурную брань на улице

    Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:14
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1893

      семёнычев 47 секунд назад

      Так думаю,что все,кто считает Буратино кривоногим,могли бы миллиард штрафа заплатить в казну..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +683

      evgevg13 1 минуту назад

      Кривоногий, горбоносый, лысый, жирный не являются нецензурной бранью. В чём нарушение общественного порядка??? За что же наказание, по какой статье???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +608

      SaveAS 3 минуты назад

      Вот и вся наша свобода слова

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4453

      3a zenit 6 минут назад

      свинытики хватит ныть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19612

      VVM1964 > 3a zenit 2 минуты назад

      А где ты увидел нытье - здесь народ " угорает " и по делу )))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      yaran56 6 минут назад

      За правду приходится отвечать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Proker 7 минут назад

      Деньги от штрафа пойдет на выпрямление ноги дзюбы? ха-ха-ха-ха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +199

      Граф2019 11 минут назад

      фашистами людей можно обзывать! а кривоногим нельзя!!! где придел лицемерия?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19612

      VVM1964 17 минут назад

      Повеселили - сколько же у нас в стране долбоящеров ))) Сейчас и не только сегодня , а еще долго эта фигня будет " визитной карточкой " Дзюбы .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19612

      VVM1964 22 минуты назад

      " Я то завтра протрезвею , а у тебя ноги кривые " - штраф то конечно придется заплатить , а вот с ногами история не закончилась )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +747

      Серж 69 27 минут назад

      Да как посмели ангела,близкого к футбольному богу,назвать кривоногим?Это вам только кажется,святотатцы!Он везде прям,и в ногах,и в речах,и в поступках,аки кипарис благославенный!Некоторые бревном его называют поэтому,оно,конечно,кипарис то дерево,но уж что так прямолинейно..
      А если честно,то как уже надоела эта история с неприкасаемым Дзюбой,сколько сюжетов,сколько поворотов,хоть сериал снимай.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74682
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru