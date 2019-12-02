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  • Фанатов «Спартака», называвших Дзюбу кривоногим, оштрафовали на тысячу рублей

Фанатов «Спартака», называвших Дзюбу кривоногим, оштрафовали на тысячу рублей

2 декабря 2019, 20:14
70

Калининский суд Санкт-Петербурга не стал арестовывать болельщиков, которые были задержаны на матче молодежного первенства между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

В конце игры шестерых фанатов московского клуба задержали за нарушение общественного порядка. Сообщалось, что они называли форварда «Зенита» Артема Дзюбу кривоногим.

Каждому из болельщиков выписан в штраф в размере тысячи рублей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (70)
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Treiner
1575307170
А в чем криминал? ...Вдруг из маминой из спальни, Кривоногий и хромой, Выбегает умывальник И качает головой...… Автора: К. И. Чуковского тоже оштрафовали бы на 1000 ?
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nik55
1575307663
забыли добавить что он еще деревянный
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lordmrv
1575307729
Куда 1000 перевести, я присоединяюсь)))
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TRELL
1575308107
На 100000 нужно штрафовать уродов. Тогда будут знать,как нужно себя вести на футболе(на публике). Вот из-за таких дурных и не ходят с детьми на футбол.
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dimmmka
1575309633
А Дзюба был в суде? В качестве доказательства предоставлял свои ноги? Где экспертиза кривизны ног? Надо аппеляцию подавать!
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VVM1964
1575310663
Повеселили - сколько же у нас в стране долбоящеров ))) Сейчас и не только сегодня , а еще долго эта фигня будет " визитной карточкой " Дзюбы .
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Граф2019
1575311048
фашистами людей можно обзывать! а кривоногим нельзя!!! где придел лицемерия?
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SaveAS
1575311484
Вот и вся наша свобода слова
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Иван Петров 1986
1575316329
А за что? Зюба что российский флаг, символ России или власть. А ноги, что не кривые? А я думаю - кривые.
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DOCTOR PENALTY
1575317498
Дзюба кривоногий! Дзюба кривоногий! Жду квитанцию на штраф!
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