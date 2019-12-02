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  • Sport Mediaset: Роналду узнал, что не получит «Золотой мяч». Он пропустит церемонию

Sport Mediaset: Роналду узнал, что не получит «Золотой мяч». Он пропустит церемонию

2 декабря 2019, 18:50
25

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча», которая пройдет в Париже в понедельник вечером.

Португалец узнал, что не получит награду, сообщает Sport Mediaset. После этого он отклонил приглашение журнала France Football.

Роналду может принять участие в чествовании игроков Серии А, которое также пройдет сегодня.

Ван Дейк – о «Золотом мяче»: «У этой награды есть победитель, но нет проигравших»

Источник: Sport Mediaset

Итальянская частная медиа- и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (25)
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Dark_Soul
1575301910
Все по делу, какой золотой мяч с такой игрой
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dinar7777dinar
1575302037
Опять обиделась
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Дедуктор
1575302315
Мне Золотого круглого в этот год тоже не дадут. Но я рад за Месси. Почему? А уважаю.
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VVadic
1575302343
Месси, только Месси!
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Romio-xxx
1575303146
Ни тот ни другой уже не заслуживают...Дайте уже кому-нибудь другому,а то в последние годы этот мяч стал терять свою ценность и мотивацию у других перспективных,талантливых игроков.
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САНЁК17
1575303151
ОООчень херовый момент,когда перед объявление кандидата затихает вес зал и БАХ! тут Роналду не получать,а зачем испортит себя,он же такой,не даст себе обиды.....
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mihail200606
1575303398
Ну Кристина в своём стиле, обиделась.. Если модричу дали в прошлом году, то в этом можно и ван дейку дать..
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Dizgen
1575306606
Правильно пусть все байкотируют будет 1гном прыгать от радости
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lysenkoff
1575308342
Гнилой мяч, пустая награда....
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AZ
1575321185
Как обычно... Когда он не получает ЗМ, всегда пропускает... Плачет... Уважения к соперникам - 0
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