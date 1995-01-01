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    Sport Mediaset: Роналду узнал, что не получит «Золотой мяч». Он пропустит церемонию

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча», которая пройдет в Париже в понедельник вечером.

    Португалец узнал, что не получит награду, сообщает Sport Mediaset. После этого он отклонил приглашение журнала France Football.

    Роналду может принять участие в чествовании игроков Серии А, которое также пройдет сегодня.

    Ван Дейк – о «Золотом мяче»: «У этой награды есть победитель, но нет проигравших»

    Источник: Sport Mediaset

    Итальянская частная медиа- и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6316

      mihail200606 28 минут назад

      Ну Кристина в своём стиле, обиделась..
      Если модричу дали в прошлом году, то в этом можно и ван дейку дать..

      -2
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      Рейтинг: +784

      САНЁК17 32 минуты назад

      ОООчень херовый момент,когда перед объявление кандидата затихает вес зал и БАХ! тут Роналду не получать,а зачем испортит себя,он же такой,не даст себе обиды.....

      1
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      Рейтинг: +1000

      Romio-xxx 32 минуты назад

      Ни тот ни другой уже не заслуживают...Дайте уже кому-нибудь другому,а то в последние годы этот мяч стал терять свою ценность и мотивацию у других перспективных,талантливых игроков.

      1
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      Рейтинг: +856

      VVadic 46 минут назад

      Месси, только Месси!

      2
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      Рейтинг: +1337

      Дедуктор 46 минут назад

      Мне Золотого круглого в этот год тоже не дадут. Но я рад за Месси. Почему? А уважаю.

      1
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      Рейтинг: +3838

      dinar7777dinar 51 минуту назад

      Опять обиделась

      1
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      Рейтинг: +1336

      Dizayner > dinar7777dinar 41 минуту назад

      ты монитор свой пожалей эксперт. во потеха будет если вирджилу дадут))) ты это, валерьянкой тожа запасись, так на всяк

      2
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      Рейтинг: +3838

      dinar7777dinar > Dizayner 30 минут назад

      ()) ну если дадут ему ну пусть так но месси лучший а ты надейся что роналду вам принесёт лч )))) что не будет ))) и его нет в тройке соискателей на зм что справедливо )))

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      Рейтинг: +1336

      Dizayner > dinar7777dinar 8 минут назад

      хочешь правду - мне нас.рать)) нету в тройке, в десятке в сотке, какое мне нафиг дело, футбол не ограничивается одним игроком, и месси и роналду уже стали легендами, они привнесли в футбол много всего и наврядли в ближайшие годы появится кто-то, кто сможет превзойти их двоих.

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      Рейтинг: +79

      Dark_Soul 53 минуты назад

      Все по делу, какой золотой мяч с такой игрой

      3
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