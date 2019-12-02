Sport Mediaset: Роналду узнал, что не получит «Золотой мяч». Он пропустит церемонию

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча», которая пройдет в Париже в понедельник вечером.
Португалец узнал, что не получит награду, сообщает Sport Mediaset. После этого он отклонил приглашение журнала France Football.
Роналду может принять участие в чествовании игроков Серии А, которое также пройдет сегодня.
- Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч», утверждает Marca. По информации источника, в голосовании аргентинец опередил игроков «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха, а Роналду занял только четвертое место.
- Церемония награждения состоится в Париже.
- Начало – в 22:30 по московскому времени.
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Источник: Sport Mediaset
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