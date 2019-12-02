Sport Mediaset: Роналду узнал, что не получит «Золотой мяч». Он пропустит церемонию

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча», которая пройдет в Париже в понедельник вечером.

Португалец узнал, что не получит награду, сообщает Sport Mediaset. После этого он отклонил приглашение журнала France Football.

Роналду может принять участие в чествовании игроков Серии А, которое также пройдет сегодня.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч», утверждает Marca. По информации источника, в голосовании аргентинец опередил игроков «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха , а Роналду занял только четвертое место.

получит «Золотой мяч», утверждает Marca. По информации источника, в голосовании аргентинец опередил игроков «Ливерпуля» и , а Роналду занял только четвертое место. Церемония награждения состоится в Париже.

Начало – в 22:30 по московскому времени.

Ван Дейк – о «Золотом мяче»: «У этой награды есть победитель, но нет проигравших»