Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ван Дейк – о «Золотом мяче»: «У этой награды есть победитель, но нет проигравших»

Ван Дейк – о «Золотом мяче»: «У этой награды есть победитель, но нет проигравших»

2 декабря 2019, 10:52
4

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался в преддверии церемонии вручения «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

«Очень горд собой, что в целом попал в тройку номинантов на «Золотой мяч». Я заслужил это своей игрой за клуб и сборную в прошлом сезоне. Не так много игроков могут похвастаться таким достижением. У этой награды есть победитель, но нет проигравших. Посмотрим, что произойдeт», – сказал голландец.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Ливерпуль ван Дейк Вирджил
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1575281107
Респект Вирджилу! Мощный сезон!
Ответить
Dgad
1575284687
По прошлому сезону однозначно Ван Дайк лучший, победа ЛЧ, лучший игрок АПЛ и тд и тп, стена не проходимая)
Ответить
OBOLEV
1575294067
Дайте 2 мяча ) Первый раз не знаю кому бы отдал ! Если че я Глорю за Мадрид ;)))
Ответить
khateev
1575307703
А как же Рон,ведь он в числе проигравших?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+