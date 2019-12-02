Ван Дейк – о «Золотом мяче»: «У этой награды есть победитель, но нет проигравших»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался в преддверии церемонии вручения «Золотого мяча» по итогам 2019 года.
«Очень горд собой, что в целом попал в тройку номинантов на «Золотой мяч». Я заслужил это своей игрой за клуб и сборную в прошлом сезоне. Не так много игроков могут похвастаться таким достижением. У этой награды есть победитель, но нет проигравших. Посмотрим, что произойдeт», – сказал голландец.
- Церемония состоится сегодня, 2 декабря, в Париже.
- Начало – в 22:30 по московскому времени.
- По информации Mundo Deportivo, награду получит нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Источник: Sky Sports