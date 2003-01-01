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    Ван Дейк – о «Золотом мяче»: «У этой награды есть победитель, но нет проигравших»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался в преддверии церемонии вручения «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

    «Очень горд собой, что в целом попал в тройку номинантов на «Золотой мяч». Я заслужил это своей игрой за клуб и сборную в прошлом сезоне. Не так много игроков могут похвастаться таким достижением. У этой награды есть победитель, но нет проигравших. Посмотрим, что произойдeт», – сказал голландец.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +916

      solodealer 55 секунд назад

      Вальверде: «Если вы хотите наградить лучшего, то просто отдайте «Золотой мяч» Месси»
      Надо отдать ЗМ Месси, а уже потом награждать лучшего))))

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