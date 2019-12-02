Ари, Берг, Сафонов – в старте «Краснодара» на матч с «Тамбовом»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Тамбова» на матч 18-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Вилена, Ари, Сулейманов, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Крицюк, Скопинцев, Камболов, Стоцкий, Уткин, Черников, Олссон, Намли, Игнатьев.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Сугробов, Кулик, Кленкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.
- Матч пройдет 2 декабря в Краснодаре, начало – в 19:30 мск.
Источник: сайт РПЛ