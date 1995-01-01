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    Ари, Берг, Сафонов – в старте «Краснодара» на матч с «Тамбовом»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Тамбова» на матч 18-го тура РПЛ.

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Вилена, Ари, Сулейманов, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Синицын, Крицюк, Скопинцев, Камболов, Стоцкий, Уткин, Черников, Олссон, Намли, Игнатьев.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

    Запасные: Сугробов, Кулик, Кленкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

    • Матч пройдет 2 декабря в Краснодаре, начало – в 19:30 мск.

    Источник: сайт РПЛ

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