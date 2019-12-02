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  • Ари, Берг, Сафонов – в старте «Краснодара» на матч с «Тамбовом»

Ари, Берг, Сафонов – в старте «Краснодара» на матч с «Тамбовом»

2 декабря 2019, 18:23
3

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Тамбова» на матч 18-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Вилена, Ари, Сулейманов, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Крицюк, Скопинцев, Камболов, Стоцкий, Уткин, Черников, Олссон, Намли, Игнатьев.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Кулик, Кленкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

  • Матч пройдет 2 декабря в Краснодаре, начало – в 19:30 мск.

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Краснодар Тамбов Ари Берг Маркус Сафонов Матвей
Комментарии (3)
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Сильвербой
1575301041
Хотелось бы увидеть разгром!
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kurilov
1575312035
С такими игроками , как Газинский, Берг , центральные защитники и тренера- это позор!!!!!!!!!!!! Да в краснодаре никто не соображает в футболе с моего детства. Я и тогда Кубани два раза по 7 голов забил, правда юниорам,но они были старше меня на 3 года. Это было в 1964 и 1965г.
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portero
1575382277
Берга надо сплавить, ну никак в Краснодаре не прет у него
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