Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет при закрытой крыше. Температура – +15

Встреча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» состоится при закрытой крыше «Газпром Арены». Температура воздуха на стадионе – +15.
Матч начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
- Перед матчем задержали сотни болельщиков «Спартака».
- Фанаты «Зенита» на предматчевой тренировке команды устроили пиротехническое шоу.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» занимает седьмое место.
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Источник: твиттер «Спартака»