Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет при закрытой крыше. Температура – +15

    Встреча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» состоится при закрытой крыше «Газпром Арены». Температура воздуха на стадионе – +15.

    Матч начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.

    Источник: твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:38
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +776

      Из Твери Леха 6 минут назад

      А если кто-то умудрится из своего зада петарду достать и поджечь? Матч отменят из-за задымления?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22037

      gol_kak_sokol 21 минуту назад

      Чтобы бакланы вдруг тоже не начали оскорблять и обсерать зюбу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5485

      Старикан 35 минут назад

      Там и с открытой крышей жарковато будет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3273

      BarStep 35 минут назад

      Ахренеть! Все были уверены, что 1-го декабря будут играть на открытом воздухе!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74680
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru