Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет при закрытой крыше. Температура – +15

Встреча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» состоится при закрытой крыше «Газпром Арены». Температура воздуха на стадионе – +15.

Матч начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.

Перед матчем задержали сотни болельщиков «Спартака».

Фанаты «Зенита» на предматчевой тренировке команды устроили пиротехническое шоу.

«Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» занимает седьмое место.