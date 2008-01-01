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    Гендиректор «Зенита» Медведев: «Война со «Спартаком» будет только на поле»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» акцентировал внимание на том, что противостояние между клубами должно оставаться только на футбольном поле.

    «Футбольное сражение, битва, война могут быть только на поле во время матча. Готовимся в тесном взаимодействии со службой безопасности «Спартака», все службы знают свои обязанности и права.

    Игра со «Спартаком» – самая особенная, такой же принципиальный матч с ЦСКА. Надеюсь, самые напряженные матчи в Лиге чемпионов еще впереди», – сказал Медведев.

    • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 1 декабря.
    • Игра на «Газпром Арене» начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Перед очной встречей петербуржцы лидируют в РПЛ, столичная команда идет на шестом месте.
    • Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ранее назвал предстоящий матч войной.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14992

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Подковёрной битвы не будет параллельно?... Берите пример с Ростова: они играют чисто, а ковры выставляют на трибунах в свёрнутом виде. )

      0
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      Рейтинг: +8528

      silver29 1 час назад

      Статья 354 УК РФ. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, совершенные с использованием средств массовой информации наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

      2
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      Рейтинг: +19537

      VVM1964 > silver29 33 минуты назад

      Там еще и Оздоева с Ракицким надо привлекать за пропаганду гомосексуализма )))))))

      0
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      Рейтинг: +1804

      Борат 1 час назад

      Ну ещё питерский омон повоюет с хряками, но это уже другая история)))

      0
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      Рейтинг: +1659

      Axe111 1 час назад

      Еще один не далёкий О ВОЙНЕ

      0
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      Рейтинг: +174

      Hektor 84 1 час назад

      В зените одни боевики

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