Гендиректор «Зенита» Медведев: «Война со «Спартаком» будет только на поле»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» акцентировал внимание на том, что противостояние между клубами должно оставаться только на футбольном поле.

«Футбольное сражение, битва, война могут быть только на поле во время матча. Готовимся в тесном взаимодействии со службой безопасности «Спартака», все службы знают свои обязанности и права.

Игра со «Спартаком» – самая особенная, такой же принципиальный матч с ЦСКА. Надеюсь, самые напряженные матчи в Лиге чемпионов еще впереди», – сказал Медведев.