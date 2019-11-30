Гендиректор «Зенита» Медведев: «Война со «Спартаком» будет только на поле»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» акцентировал внимание на том, что противостояние между клубами должно оставаться только на футбольном поле.
«Футбольное сражение, битва, война могут быть только на поле во время матча. Готовимся в тесном взаимодействии со службой безопасности «Спартака», все службы знают свои обязанности и права.
Игра со «Спартаком» – самая особенная, такой же принципиальный матч с ЦСКА. Надеюсь, самые напряженные матчи в Лиге чемпионов еще впереди», – сказал Медведев.
- Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 1 декабря.
- Игра на «Газпром Арене» начнется в 19:00 по московскому времени.
- Перед очной встречей петербуржцы лидируют в РПЛ, столичная команда идет на шестом месте.
- Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ранее назвал предстоящий матч войной.
Источник: ТАСС