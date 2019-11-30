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  • Гендиректор «Зенита» Медведев: «Война со «Спартаком» будет только на поле»

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Война со «Спартаком» будет только на поле»

30 ноября 2019, 11:33
20

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» акцентировал внимание на том, что противостояние между клубами должно оставаться только на футбольном поле.

«Футбольное сражение, битва, война могут быть только на поле во время матча. Готовимся в тесном взаимодействии со службой безопасности «Спартака», все службы знают свои обязанности и права.

Игра со «Спартаком» – самая особенная, такой же принципиальный матч с ЦСКА. Надеюсь, самые напряженные матчи в Лиге чемпионов еще впереди», – сказал Медведев.

  • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 1 декабря.
  • Игра на «Газпром Арене» начнется в 19:00 по московскому времени.
  • Перед очной встречей петербуржцы лидируют в РПЛ, столичная команда идет на шестом месте.
  • Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ранее назвал предстоящий матч войной.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (20)
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Hektor 84
1575103600
В зените одни боевики
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Axe111
1575105107
Еще один не далёкий О ВОЙНЕ
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DOCTOR PENALTY
1575108621
Подковёрной битвы не будет параллельно?... Берите пример с Ростова: они играют чисто, а ковры выставляют на трибунах в свёрнутом виде. )
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Граф2019
1575110598
а куда сухари девать?
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Frankfurt Am Main
1575114652
Прям команда НЕУДЕРЖИМЫЕ, У уборщицы к вечеру интервью возьмут, и она тоже самое скажет что наступает война, и мы к ней готовы!!)))
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APchelov
1575115721
Пора бы уже смотреть на подобные матчи проще. Сегодня что ЦСКА, что Спартак рядовые середнячки. Больше разговоров
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seth343
1575116263
Им медведев заточки раздаст))))
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0chevidno
1575119059
Спартак с Вами и воевать то не собирался, так приедет да заберет 3 очка
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vka1970
1575121316
Аяка воины мать вашу епт. Ну посмотрим завтра на капитанишку и возглавляемый им клуп.
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Добрый Бобер
1575133872
Да хорош уже Дзюбдона отмазывать. Он сказал то, что сказал.
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