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На матч «Зенит» – «Спартак» продано 52 тысячи билетов

29 ноября 2019, 17:50
45

«Зенит» рассказал о том, как продаются билеты на матч 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Билеты быстро расходятся. На данный момент продано около 52 тысяч билетов. Утром оставалось 6 тысяч билетов, за первую половину дня клуб продал 2 тысячи, в продаже остается около 4 тысяч. «Спартак» выкупил всю гостевую квоту – 5 тысяч билетов», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

  • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
  • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (45)
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Ушат Помоев
1575039799
Хорош ваще!Жаркая атмосфера будет!!!
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RotBerg
1575040373
Наша постоянная посещаемость. Придаст ссыкливому автобусу мясных трясущихся коленок
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vka1970
1575042982
Ждём хороший футбол.......
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portero
1575046253
Пожалуй раскупят все
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slavа0508
1575049283
На Спартак в любом городе России народ идёт,,,
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Иван_Невский
1575052533
вперед Зенит ! только победа!
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dinar7777dinar
1575053554
вперед спартак !
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alex1951
1575053602
Как человек нейтральный ,выскажу сугубо личное мнение.... Все будет зависеть от судей,среди своих ,это проблема.... На узловые матчи надобно назначать нейтральных ....неужели это непонятно? Тем более подобная практика была уже... но это мечта, а так будет ,как всегда ,а следовательно будут и разгневанные.
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piligrim1986
1575091867
а стадион вмещает 42))))))
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ramos6548
1575128757
ну чтож значит полный стадион увидит как Спартак победит
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