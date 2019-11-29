На матч «Зенит» – «Спартак» продано 52 тысячи билетов

«Зенит» рассказал о том, как продаются билеты на матч 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Билеты быстро расходятся. На данный момент продано около 52 тысяч билетов. Утром оставалось 6 тысяч билетов, за первую половину дня клуб продал 2 тысячи, в продаже остается около 4 тысяч. «Спартак» выкупил всю гостевую квоту – 5 тысяч билетов», – сообщили в пресс-службе «Зенита».