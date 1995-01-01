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    На матч «Зенит» – «Спартак» продано 52 тысячи билетов

    «Зенит» рассказал о том, как продаются билеты на матч 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Билеты быстро расходятся. На данный момент продано около 52 тысяч билетов. Утром оставалось 6 тысяч билетов, за первую половину дня клуб продал 2 тысячи, в продаже остается около 4 тысяч. «Спартак» выкупил всю гостевую квоту – 5 тысяч билетов», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

    • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
    • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10307

      vka1970 6 минут назад

      Ждём хороший футбол.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      RotBerg 49 минут назад

      Наша постоянная посещаемость. Придаст ссыкливому автобусу мясных трясущихся коленок

      -1
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      ...
      Рейтинг: +101

      Kbp. V > RotBerg 18 минут назад

      Во первых автобус мы видели от вас в Москве и с Лионом в Питере, во вторых установить хорошую посещаемость за счёт полной гостевой мясных. Это же не бомжи который "самый популярный клуб России" по мнению газпроммедиа, которой из 4 тыс квоты в Москве как всегда выкупает 2 тыс))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +204

      Ушат Помоев 59 минут назад

      Хорош ваще!Жаркая атмосфера будет!!!

      1
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    sv1969
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