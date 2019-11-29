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Инфантино предложил создать единую африканскую лигу

29 ноября 2019, 00:36
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Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с инициативой создания единой лиги из лучших африканских клубов.

«Вам нужно взять 20 лучших клубов Африки и объединить их в одну континентальную лигу. Такой турнир может принести большой доход, что сделает его одним из десяти лучших в мире. Необходимо остановить отъезд африканских игроков в другие чемпионаты.

Если получится собрать достаточно средств, то можно построить в каждой африканской стране стадионы международного уровня. Мы обеспечим профессиональное обучение арбитров. Я хочу вывести африканский футбол на вершину», – сказал Инфантино.

Источник: Agence France-Presse
Африка Инфантино Джанни
Комментарии (1)
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OBOLEV
1575012585
Не знаю как Вам, но я бы не стал смотреть подобный турнир) Все равно все топы будут в Европе. По мне и Лига Европы это полное дно до полуфиналов. Зачем плодить то что не заинтересует народ) По любому свой корыстный интерес тут к гадалке не ходи....
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