Инфантино предложил создать единую африканскую лигу

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с инициативой создания единой лиги из лучших африканских клубов.

«Вам нужно взять 20 лучших клубов Африки и объединить их в одну континентальную лигу. Такой турнир может принести большой доход, что сделает его одним из десяти лучших в мире. Необходимо остановить отъезд африканских игроков в другие чемпионаты.

Если получится собрать достаточно средств, то можно построить в каждой африканской стране стадионы международного уровня. Мы обеспечим профессиональное обучение арбитров. Я хочу вывести африканский футбол на вершину», – сказал Инфантино.