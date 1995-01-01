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    Инфантино предложил создать единую африканскую лигу

    Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с инициативой создания единой лиги из лучших африканских клубов.

    «Вам нужно взять 20 лучших клубов Африки и объединить их в одну континентальную лигу. Такой турнир может принести большой доход, что сделает его одним из десяти лучших в мире. Необходимо остановить отъезд африканских игроков в другие чемпионаты.

    Если получится собрать достаточно средств, то можно построить в каждой африканской стране стадионы международного уровня. Мы обеспечим профессиональное обучение арбитров. Я хочу вывести африканский футбол на вершину», – сказал Инфантино.

    Источник: Agence France-Presse

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +780

      alarm 41 минуту назад

      пригодился опыт тарасовки, в которой побывало бессчётное количество зулусов из всех африканских областей. позор спартаку!

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