«Астана» – «Манчестер Юнайтед»: казахстанская команда впервые победила соперника из топ-4 лиг Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» дома одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
Впервые в истории казахстанская команда обыграла соперника, представляющего одну из топ-4 европейских лиг (Англия, Испания, Италия, Германия).
- В матче 1-го тура ЛЕ «Астана» уступила «МЮ» со счетом 0:1.
- В играх с немецкими клубами – два поражения.
- В играх с испанскими клубами – одна ничья и пять поражений.
- С итальянскими клубами казахстанцы не встречались.
Источник: KazFootball.kz