«Астана» – «Манчестер Юнайтед»: казахстанская команда впервые победила соперника из топ-4 лиг Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» дома одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Впервые в истории казахстанская команда обыграла соперника, представляющего одну из топ-4 европейских лиг (Англия, Испания, Италия, Германия).