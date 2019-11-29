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  • «Астана» – «Манчестер Юнайтед»: казахстанская команда впервые победила соперника из топ-4 лиг Европы

«Астана» – «Манчестер Юнайтед»: казахстанская команда впервые победила соперника из топ-4 лиг Европы

29 ноября 2019, 00:20
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В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» дома одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Впервые в истории казахстанская команда обыграла соперника, представляющего одну из топ-4 европейских лиг (Англия, Испания, Италия, Германия).

  • В матче 1-го тура ЛЕ «Астана» уступила «МЮ» со счетом 0:1.
  • В играх с немецкими клубами – два поражения.
  • В играх с испанскими клубами – одна ничья и пять поражений.
  • С итальянскими клубами казахстанцы не встречались.

Источник: KazFootball.kz
Лига Европы Астана Манчестер Юнайтед
Комментарии (2)
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Я - легенда
1574982115
Сильны, что Манчестер взгрели!
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talgatnurzhanov2006
1575003659
через 10 лет неважно будет кто каким составом играл)
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