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    Медведев: «Матч со «Спартаком» – самый принципиальный, независимо от места в таблице»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями о предстоящем матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Матч со «Спартаком» – самый принципиальный матч, независимо от места, которое занимает наш соперник. Не нужно настраивать никого, нас ждет, думаю, очень интересный матч», – сказал Медведев.

    • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
    • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

    Медведев: «Дзюба дает ответ злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в Лиге чемпионов»


    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +8918

      Диктор 11 минут назад

      Ждите ждите сыграете с самой любимой командой в стране.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1751

      Kollljan 1 час назад

      Ещё до матча много дней. Еще не было игры, а спартаковские уже подняли вой по поводу судейства, которого не было. Ну не свиньи разве?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7907

      ufos73 > Kollljan 1 час назад

      Еще не пришла весна, еще не сыграны все игры, но все уже знают кого назначили чемпионом! Ну не парша разве? ))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +5320

      ilichkadr > Kollljan 1 час назад

      Ну, не зря же у хохлов самые истинные москали это свиньи. Если «пануваты» не получается, тогда хохлы ищут виноватого или виноватых. Это кто угодно, кроме них самих. То тренер физрук-пиджак, то судья купленный Газпромом.

      0
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      Рейтинг: +16

      faten 2 часа назад

      "да да самый главный, самый важный поэтому этот вилков нам жизненно необходим" заявил медведев!

      0
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      Рейтинг: +1171

      Klaido 2 часа назад

      а чего бомжам переживать то??
      Вилков будет "правильно" судить для них в ВАРе,
      в поле у бомжей прекрасная тройка нападения в черном и со свистком/флажками.
      поэтому бомжарня не парится по поводу кабинетных 3-х очков, ибо Носатая не покажет их фарс по федеральному, чтобы вся страна не видела беспредел )))

      5
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      Рейтинг: +12775

      bset 2 часа назад

      Вилков уже готов смотреть ВАР https://sun9-13.userapi.com/c7004/v7004121/79ac2/whAQXGCkJ1o.jpg

      3
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      Рейтинг: +21991

      gol_kak_sokol > bset 2 часа назад

      +))

      0
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      Рейтинг: +7907

      ufos73 2 часа назад

      Забыли дописать: Поэтому мы и назначает своих судей, а то вдруг че... ))))

      1
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      Рейтинг: +8455

      silver29 2 часа назад

      Хорошо, я согласен! — с внезапной решимостью крикнул Дэнни.-Я тебя до смерти исколочу на ринге, голубчик мой! Нашёл с кем шутки шутить! Пишите условия, Келли. Победитель получает всю сумму. Поместите это в газетах. Сообщите также, что здесь дело в личных счетах. Я покажу этому младенцу, где раки зимуют! (Дж. Лондон Мексиканец)..... чем дело закончилось прочтете сами.

      0
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      Рейтинг: +1811

      Борат 2 часа назад

      я никогда не устану повторять!

      3
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      Рейтинг: +21991

      gol_kak_sokol > Борат 2 часа назад

      Английский актер Саша Барон Коган (Коэн),который у тебя на аве в роли казаха Бората Сагдиева, создал неплохую комедию про гомофоба, сексиста и антисемита, хотя сам еврей и к тому же голубой.
      Я полагаю, ты хочешь своей авой показать, что все эти качества в почете у синитовских фанов.

      2
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      Рейтинг: +1242

      PNZ1985 > gol_kak_sokol 40 минут назад

      все проще: дата рожденья: 6 июня 2006))

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      Рейтинг: +14944

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Имя! Публика! Касса! )

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