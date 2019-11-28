Медведев: «Матч со «Спартаком» – самый принципиальный, независимо от места в таблице»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями о предстоящем матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Матч со «Спартаком» – самый принципиальный матч, независимо от места, которое занимает наш соперник. Не нужно настраивать никого, нас ждет, думаю, очень интересный матч», – сказал Медведев.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.

Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Медведев: «Дзюба дает ответ злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в Лиге чемпионов»



