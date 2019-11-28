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  • Медведев: «Матч со «Спартаком» – самый принципиальный, независимо от места в таблице»

Медведев: «Матч со «Спартаком» – самый принципиальный, независимо от места в таблице»

28 ноября 2019, 13:42
11

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями о предстоящем матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Матч со «Спартаком» – самый принципиальный матч, независимо от места, которое занимает наш соперник. Не нужно настраивать никого, нас ждет, думаю, очень интересный матч», – сказал Медведев.

  • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
  • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Медведев: «Дзюба дает ответ злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в Лиге чемпионов»


Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1574938348
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ufos73
1574939004
Забыли дописать: Поэтому мы и назначает своих судей, а то вдруг че... ))))
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bset
1574939177
Вилков уже готов смотреть ВАР https://sun9-13.userapi.com/c7004/v7004121/79ac2/whAQXGCkJ1o.jpg
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faten
1574939661
"да да самый главный, самый важный поэтому этот вилков нам жизненно необходим" заявил медведев!
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Kollljan
1574941728
Ещё до матча много дней. Еще не было игры, а спартаковские уже подняли вой по поводу судейства, которого не было. Ну не свиньи разве?
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Диктор
1574947524
Ждите ждите сыграете с самой любимой командой в стране.
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lopatinartemvaa
1574954043
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
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Hektor 84
1574979508
Что то этот Медведев много трепется
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