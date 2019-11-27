Дзагоев: «Стараюсь отгонять нехорошие мысли о длительном восстановлении. Дую на них, как могу»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед матчем Лиге Европы с «Лудогорцем» прокомментировал свое состояние.

«С каждым днем чувствую себя лучше и лучше. С «Крыльями Советов» провел на поле 35 минут, в целом все было неплохо, хотя пару раз пришлось продышаться. В игре забываю обо всех болячках, не думаю о проблемах.

А в остальном в подсознании, конечно, еще сидят нехорошие мысли о длительном восстановлении. Особенно перед игрой. Стараюсь их отгонять, ведь психологическая составляющая очень важна. Дую на них, как могу, стараюсь создать цунами, чтобы их уносило подальше», – сказал Дзагоев.