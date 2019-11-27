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  • Дзагоев: «Стараюсь отгонять нехорошие мысли о длительном восстановлении. Дую на них, как могу»

Дзагоев: «Стараюсь отгонять нехорошие мысли о длительном восстановлении. Дую на них, как могу»

27 ноября 2019, 18:33

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед матчем Лиге Европы с «Лудогорцем» прокомментировал свое состояние.

«С каждым днем чувствую себя лучше и лучше. С «Крыльями Советов» провел на поле 35 минут, в целом все было неплохо, хотя пару раз пришлось продышаться. В игре забываю обо всех болячках, не думаю о проблемах.

А в остальном в подсознании, конечно, еще сидят нехорошие мысли о длительном восстановлении. Особенно перед игрой. Стараюсь их отгонять, ведь психологическая составляющая очень важна. Дую на них, как могу, стараюсь создать цунами, чтобы их уносило подальше», – сказал Дзагоев.

  • Дзагоев после разрыва «крестов» впервые за год вышел в стартовом составе ЦСКА на товарищеский матч с ростовским СКА (5:1). Полузащитник отыграл тайм.
  • ЦСКА сыграет с «Лудогорцем» в среду.
  • После четырех туров в активе армейцев 1 очко, болгарская команда набрала 6 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы ЦСКА Лудогорец Дзагоев Алан
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