Дзагоев: «Стараюсь отгонять нехорошие мысли о длительном восстановлении. Дую на них, как могу»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перед матчем Лиге Европы с «Лудогорцем» прокомментировал свое состояние.
«С каждым днем чувствую себя лучше и лучше. С «Крыльями Советов» провел на поле 35 минут, в целом все было неплохо, хотя пару раз пришлось продышаться. В игре забываю обо всех болячках, не думаю о проблемах.
А в остальном в подсознании, конечно, еще сидят нехорошие мысли о длительном восстановлении. Особенно перед игрой. Стараюсь их отгонять, ведь психологическая составляющая очень важна. Дую на них, как могу, стараюсь создать цунами, чтобы их уносило подальше», – сказал Дзагоев.
- Дзагоев после разрыва «крестов» впервые за год вышел в стартовом составе ЦСКА на товарищеский матч с ростовским СКА (5:1). Полузащитник отыграл тайм.
- ЦСКА сыграет с «Лудогорцем» в среду.
- После четырех туров в активе армейцев 1 очко, болгарская команда набрала 6 очков.
Источник: «Спорт-Экспресс»