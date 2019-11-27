Обухов – лучший игрок РПЛ в ноябре

Форвард «Тамбова» Владимир Обухов признан лучшим игроком РПЛ по итогам ноября.
По итогам голосования болельщиков выиграл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Эксперты «Матч Премьер» отдали свои голоса игроку «Локомотива» Гжегожу Крыховяку. Решающим стал голос экспертов РПЛ, который выбрали Обухова.
- В составе 14-й команды лиги Обухов сыграл три матча в ноябре, забил два гола и сделал две голевые передачи.
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Источник: Официальный твиттер РПЛ