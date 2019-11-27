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Обухов – лучший игрок РПЛ в ноябре

27 ноября 2019, 11:26
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Форвард «Тамбова» Владимир Обухов признан лучшим игроком РПЛ по итогам ноября.

По итогам голосования болельщиков выиграл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Эксперты «Матч Премьер» отдали свои голоса игроку «Локомотива» Гжегожу Крыховяку. Решающим стал голос экспертов РПЛ, который выбрали Обухова.

  • В составе 14-й команды лиги Обухов сыграл три матча в ноябре, забил два гола и сделал две голевые передачи.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Тамбов Обухов Владимир
Комментарии (1)
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InterMilLano1908
1574851451
Обухов молотком, спартак вообще чушь творит, отдать обухова и купить Понсе...
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