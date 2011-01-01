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    Лэмпард – о Баркли: «К сожалению, у Росса недостаток профессионализма»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Россом Баркли.

    25-летнего футболиста засняли танцующим полуголым в обнимку с мужчиной в ночном клубе в Дубае.

    Инцидент произошел во время перерыва на матчи национальных сборных.

    «Когда Баркли вступил в конфликт с таксистом, то я поддержал его и поддерживаю сейчас, но, к сожалению, он показал, что у него недостаток профессионализма.

    Я не собираюсь быть слишком строгим и учить его хорошим манерам. Я все понимаю: мои игроки – люди, у них личная жизнь, и я не хочу и не собираюсь контролировать каждый их шаг. Я не думаю, что Баркли делал что-то ужасное.

    Мне нравится Росс, но он должен все доказать на футбольном поле. У него недавно была травма и нужно грамотно восстановиться», – заявил Лэмпард.

    • В текущем сезоне Баркли провел за «Челси» девять матчей и забил один гол.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: Daily Mail

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