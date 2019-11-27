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  • Лэмпард – о Баркли: «К сожалению, у Росса недостаток профессионализма»

Лэмпард – о Баркли: «К сожалению, у Росса недостаток профессионализма»

27 ноября 2019, 10:44

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Россом Баркли.

  • 25-летнего футболиста засняли танцующим полуголым в обнимку с мужчиной в ночном клубе в Дубае.
  • Инцидент произошел во время перерыва на матчи национальных сборных.

«Когда Баркли вступил в конфликт с таксистом, то я поддержал его и поддерживаю сейчас, но, к сожалению, он показал, что у него недостаток профессионализма.

Я не собираюсь быть слишком строгим и учить его хорошим манерам. Я все понимаю: мои игроки – люди, у них личная жизнь, и я не хочу и не собираюсь контролировать каждый их шаг. Я не думаю, что Баркли делал что-то ужасное.

Мне нравится Росс, но он должен все доказать на футбольном поле. У него недавно была травма и нужно грамотно восстановиться», – заявил Лэмпард.

  • В текущем сезоне Баркли провел за «Челси» девять матчей и забил один гол.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.

Баркли в ночном клубе в Дубае танцевал полуголым в обнимку с мужчиной

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Челси Баркли Росс Лэмпард Фрэнк
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