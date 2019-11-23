Баркли в ночном клубе в Дубае танцевал полуголым в обнимку с мужчиной

Господи, кому нужны и не дают покоя чужие жопы??!!
Кого е....т чужое горе?
Зачем этот инфомусор вообще всякие мудозвоны подбирают?)))
Полузащитник «Челси» Росс Баркли угодил в очередной скандал, сообщает Daily Mail.
По информации источника, 25-летнего футболиста засняли танцующим полуголым в обнимку с мужчиной в ночном клубе в Дубае.
Инцидент произошел во время перерыва на матчи национальных сборных.
- В текущем сезоне Баркли провел за «Челси» девять матчей и забил один гол.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.
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— Inside Chelsea FC (@InsideChelsea) November 23, 2019