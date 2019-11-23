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    Баркли в ночном клубе в Дубае танцевал полуголым в обнимку с мужчиной

    Полузащитник «Челси» Росс Баркли угодил в очередной скандал, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, 25-летнего футболиста засняли танцующим полуголым в обнимку с мужчиной в ночном клубе в Дубае.

    Инцидент произошел во время перерыва на матчи национальных сборных.

    • В текущем сезоне Баркли провел за «Челси» девять матчей и забил один гол.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +690

      solodealer 1 минуту назад

      Господи, кому нужны и не дают покоя чужие жопы??!!
      Кого е....т чужое горе?
      Зачем этот инфомусор вообще всякие мудозвоны подбирают?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +139

      vavanze 27 минут назад

      Гомик

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      LAMPARD080808 > vavanze 22 минуты назад

      Комик

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