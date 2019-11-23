Баркли в ночном клубе в Дубае танцевал полуголым в обнимку с мужчиной

Полузащитник «Челси» Росс Баркли угодил в очередной скандал, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 25-летнего футболиста засняли танцующим полуголым в обнимку с мужчиной в ночном клубе в Дубае.

Инцидент произошел во время перерыва на матчи национальных сборных.

В текущем сезоне Баркли провел за «Челси» девять матчей и забил один гол.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.