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  • Двух игроков «Брюгге» удалили с поля после празднования гола «Галатасараю»

Двух игроков «Брюгге» удалили с поля после празднования гола «Галатасараю»

27 ноября 2019, 01:35
9

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1).

В компенсированное время бельгийцы сравняли счет благодаря голу Крепина Диатта. Во время празднования гола нападающий снял с себя футболку, а его партнер по команде Мукони Мата сломал угловой флаг.

Главный арбитр матча Иван Кружляк показал игрокам по желтой карточке, каждая из которой стала второй, в результате чего оба футболиста «Брюгге» были удалены с поля.

Лига чемпионов. «Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге», получившим две красные карточки

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Брюгге Галатасарай
Комментарии (9)
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nominum
1574809293
Вот это праздник! Прямо как Первомай!))
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moskowcity-petrv
1574811893
У кружляка этого, явно критические дни
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Cules2013
1574836315
Не первый раз вторую ЖК дают за нарушение правил празднования, но 2 КК сразу, это ребята прямо умудрились, так умудрились. Судья следовал правилам, какие претензии? вопрос, скорее в том, а зачем было вводить такое правило, что за снятую футболку давать ЖК? Эмоции через край в футболе - это не редкость, а норма, и снятие футболки - классическое празднование, которое никуда не уйдёт даже при наказании ЖК. И чего добиваемся?
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Добрый Бобер
1574838375
Отпраздновали, так отпраздновали...
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OBOLEV
1574839288
Поздравляю Бельгийцев с выходом в весну))))
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Давид59
1574840568
У Брюгге перед последней игрой на очко больше, чем у турков. Оба игрока в последней игре не участвуют. Мозги у них где?
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ivanovaleksandrybkm
1574845150
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