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    Двух игроков «Брюгге» удалили с поля после празднования гола «Галатасараю»

    В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1).

    В компенсированное время бельгийцы сравняли счет благодаря голу Крепина Диатта. Во время празднования гола нападающий снял с себя футболку, а его партнер по команде Мукони Мата сломал угловой флаг.

    Главный арбитр матча Иван Кружляк показал игрокам по желтой карточке, каждая из которой стала второй, в результате чего оба футболиста «Брюгге» были удалены с поля.

    Лига чемпионов. «Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге», получившим две красные карточки

    Источник: Бомбардир.ру

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