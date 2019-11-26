Лига чемпионов. «Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге», получившим две красные карточки

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» – 1:1.
На гол форварда хозяев Адема Бюйюка точным ударом в составе бельгийской команды отметился Крепин Диатта. В концовке главный арбитр показал две красные карточки игрокам «Брюгге».
Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур
Галатасарай – Брюгге – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Бюйюк, 11; 1:1 – Диатта, 90.
Удаления: нет – Мата, 90; Диатта, 90.
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|4
|4
|0
|0
|10:0
|+10
|12
|2.
|Реал
|4
|2
|1
|1
|9:5
|+4
|7
|3.
|Брюгге
|5
|0
|3
|2
|3:9
|-6
|3
|4.
|Галатасарай
|5
|0
|2
|3
|1:9
|-8
|2
Источник: Бомбардир.ру