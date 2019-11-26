Лига чемпионов. «Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге», получившим две красные карточки

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» – 1:1.

На гол форварда хозяев Адема Бюйюка точным ударом в составе бельгийской команды отметился Крепин Диатта. В концовке главный арбитр показал две красные карточки игрокам «Брюгге».

Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

Галатасарай – Брюгге – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бюйюк, 11; 1:1 – Диатта, 90.

Удаления: нет – Мата, 90; Диатта, 90.

Группа A И В Н П Мячи Разница Очки 1. ПСЖ 4 4 0 0 10:0 +10 12 2. Реал 4 2 1 1 9:5 +4 7 3. Брюгге 5 0 3 2 3:9 -6 3 4. Галатасарай 5 0 2 3 1:9 -8 2

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