Кубок Либертадорес. «Фламенго» благодаря голам после 88-й минуты одержал победу в финале над «Ривер Плейтом», в матче два удаления

Завершен очередной розыгрыш главного латиноамериканского футбольного трофея – Кубка Либертадорес. В финальном матче победу одержал бразильский «Фламенго».

Свои голы бразильцы забили после 88-й минуты. После того как «Фламенго» вышел вперед в игре случились два удаления.

Кубок Либертадорес. Финал

Фламенго (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Борре, 14; 1:1 – Габриэль, 89; 2:1 – Габриэль, 90+2.

Удаления: Габриэль, 90+5 – Паласиос, 90+5.