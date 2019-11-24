Кубок Либертадорес. «Фламенго» благодаря голам после 88-й минуты одержал победу в финале над «Ривер Плейтом», в матче два удаления

Завершен очередной розыгрыш главного латиноамериканского футбольного трофея – Кубка Либертадорес. В финальном матче победу одержал бразильский «Фламенго».
Свои голы бразильцы забили после 88-й минуты. После того как «Фламенго» вышел вперед в игре случились два удаления.
Кубок Либертадорес. Финал
Фламенго (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Борре, 14; 1:1 – Габриэль, 89; 2:1 – Габриэль, 90+2.
Удаления: Габриэль, 90+5 – Паласиос, 90+5.
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Источник: Бомбардир.ру