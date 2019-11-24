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  • Кубок Либертадорес. «Фламенго» благодаря голам после 88-й минуты одержал победу в финале над «Ривер Плейтом», в матче два удаления

Кубок Либертадорес. «Фламенго» благодаря голам после 88-й минуты одержал победу в финале над «Ривер Плейтом», в матче два удаления

24 ноября 2019, 01:06
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Завершен очередной розыгрыш главного латиноамериканского футбольного трофея – Кубка Либертадорес. В финальном матче победу одержал бразильский «Фламенго».

Свои голы бразильцы забили после 88-й минуты. После того как «Фламенго» вышел вперед в игре случились два удаления.

Кубок Либертадорес. Финал

Фламенго (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Борре, 14; 1:1 – Габриэль, 89; 2:1 – Габриэль, 90+2.

Удаления: Габриэль, 90+5 – Паласиос, 90+5.

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Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Фламенго Ривер Плейт
Комментарии (2)
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m40
1574574642
МЮ-Бавария... Я все проспал, все кроме гола аргентинцев в начале
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vladimir-7
1574575715
Получил огромное удовольствие от игры двух латиноамериканских команд.
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