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    Кубок Либертадорес. «Фламенго» благодаря голам после 88-й минуты одержал победу в финале над «Ривер Плейтом», в матче два удаления

    Завершен очередной розыгрыш главного латиноамериканского футбольного трофея – Кубка Либертадорес. В финальном матче победу одержал бразильский «Фламенго».

    Свои голы бразильцы забили после 88-й минуты. После того как «Фламенго» вышел вперед в игре случились два удаления.

    Кубок Либертадорес. Финал

    Фламенго (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Борре, 14; 1:1 – Габриэль, 89; 2:1 – Габриэль, 90+2.

    Удаления: Габриэль, 90+5 – Паласиос, 90+5.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2019 01:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 ноября 2019, 09:08

      Получил огромное удовольствие от игры двух латиноамериканских команд.

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      Рейтинг: +3137

      m40 24 ноября 2019, 08:50

      МЮ-Бавария... Я все проспал, все кроме гола аргентинцев в начале

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