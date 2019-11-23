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    Вальверде – после победы над «Леганесом»: «Сегодня было ветрено и «Барселона» не могла играть верховыми передачами»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Леганесом» (2:1) пожаловался на состояние поля стадиона «Бутарке».

    «Очень важная победа для нас. Ход игры складывался тяжело для нас. Во многом это связано с тем, что газон сегодня был ужасен. Еще сегодня было ветрено и мы не могли играть верховыми передачами. Из-за того, что мяч плохо двигался, соперник здорово играл в обороне.

    Сегодня мы должны были побеждать любой ценой и у нас это получилось. Да, играли не лучшим образом, но мы продолжаем работать с отличным настроением.

    Нас много критикуют, что в гостях мы играем плохо. Проиграли уже три выездных матча, но сегодня мы преодолели себя и в непростых условиях победили», – заявил специалист.

    • «Леганес» – последняя команда чемпионата Испании.
    • «Барселона» после победы возглавила турнирную таблицу Ла Лиги.

    Источник: Mundo Deportivo

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