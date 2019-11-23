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  • Вальверде – после победы над «Леганесом»: «Сегодня было ветрено и «Барселона» не могла играть верховыми передачами»

Вальверде – после победы над «Леганесом»: «Сегодня было ветрено и «Барселона» не могла играть верховыми передачами»

23 ноября 2019, 18:09
3

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Леганесом» (2:1) пожаловался на состояние поля стадиона «Бутарке».

«Очень важная победа для нас. Ход игры складывался тяжело для нас. Во многом это связано с тем, что газон сегодня был ужасен. Еще сегодня было ветрено и мы не могли играть верховыми передачами. Из-за того, что мяч плохо двигался, соперник здорово играл в обороне.

Сегодня мы должны были побеждать любой ценой и у нас это получилось. Да, играли не лучшим образом, но мы продолжаем работать с отличным настроением.

Нас много критикуют, что в гостях мы играем плохо. Проиграли уже три выездных матча, но сегодня мы преодолели себя и в непростых условиях победили», – заявил специалист.

  • «Леганес» – последняя команда чемпионата Испании.
  • «Барселона» после победы возглавила турнирную таблицу Ла Лиги.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Леганес Вальверде Федерико
Комментарии (3)
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САНЁК17
1574526974
Не помню когда барса играл верховыми тактиками...
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Saracen Jr
1574527175
а какого хера, барселона с таким набором игроков не может играть на технику и низом, а при невозможности делать верховые передачи ( т.е. тупо закидывать вперед ) - разваливается?!!!! тут уже это к вам вопрос, мистер вальверде, что происходит с игрой команды, где тики-така ( или хотя бы остатки от нее) и какого хрена во всем виновата погода и стадион???
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Barçist
1574540426
Малком,интервью сейчас:""Барселона" — это про семью, а не конкуренцию. Каждый помогает партнеру, поэтому они все время выигрывают.""И по моему,это проблема,когда члены семьи уже не тянут,а сказать об этом прямо некому.В результате виноват ветер,что же ещё?
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