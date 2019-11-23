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РПЛ. «Ахмат» в гостях победил «Оренбург»

23 ноября 2019, 13:24
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В матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» на выезде выиграл у «Оренбурга» со счетом 2:1.

В составе грозненской команды отличились Андрес Понсе и Одисе Роши, за хозяев поля забил Жига Скофлек.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Оренбург – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Понсе (с пенальти), 36; 0:2 – Роши, 75; 1:2 – Скофлек, 90+1.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 66), Рогич (Кулишев, 87), Деспотович (Черных, 61), Фамейе.

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Мусалов, Ромеро, Иванов, Глушаков (Нижич, 90), Роши (Митришев, 79), Исмаэл Силва, Харин, Понсе (Садулаев, 89).

Предупреждения: Аюпов, 35; Малых, 73 – Гиголаев, 33; Иванов, 64; Роши, 66.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Ахмат
Комментарии (1)
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portero
1574510371
еськов победил Оренбург вместе с Ахматом!
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