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    РПЛ. «Ахмат» в гостях победил «Оренбург»

    В матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» на выезде выиграл у «Оренбурга» со счетом 2:1.

    В составе грозненской команды отличились Андрес Понсе и Одисе Роши, за хозяев поля забил Жига Скофлек.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Оренбург – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Понсе (с пенальти), 36; 0:2 – Роши, 75; 1:2 – Скофлек, 90+1.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 66), Рогич (Кулишев, 87), Деспотович (Черных, 61), Фамейе.

    «Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Мусалов, Ромеро, Иванов, Глушаков (Нижич, 90), Роши (Митришев, 79), Исмаэл Силва, Харин, Понсе (Садулаев, 89).

    Предупреждения: Аюпов, 35; Малых, 73 – Гиголаев, 33; Иванов, 64; Роши, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +35333

      portero 1 час назад

      еськов победил Оренбург вместе с Ахматом!

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