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Марсело: «Я еще очень далек от завершения карьеры»

23 ноября 2019, 12:48
3

Защитник «Реала» Марсело заявил, что пока даже не задумывается о завершении карьеры.

«Я навсегда связан с «Реалом». Но сейчас я не думаю о том, чем буду заниматься в будущем. У меня всегда только краткосрочные планы. Я думаю о том, чтобы сыграть в следующем матче, о завтрашней тренировке... Единственное, что могу сказать – я еще очень далек от завершения карьеры», – сказал бразилец.

  • Марсело выступает за «Реал» с января 2007 года.
  • В текущем сезоне левый фулбек провел за мадридцев восемь матчей и сделал три ассиста.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Марсело
Комментарии (3)
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Cules2013
1574505981
Вопрос в другом - сколько ещё ты будешь соответствовать уровню Реала. А у себя на родине в Бразилии можешь и до 40 играть.
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InterMilLano1908
1574513890
Жаль, но реал не ценит своих легенд
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Plyash
1574521729
Играй на здоровье,ты хороший и честный малый. Втихаря никогда не грубил и ног не калечил, не в пример твоему соседу по игре Рамосу.
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