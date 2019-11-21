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    Марсело: «Я еще очень далек от завершения карьеры»

    Защитник «Реала» Марсело заявил, что пока даже не задумывается о завершении карьеры.

    «Я навсегда связан с «Реалом». Но сейчас я не думаю о том, чем буду заниматься в будущем. У меня всегда только краткосрочные планы. Я думаю о том, чтобы сыграть в следующем матче, о завтрашней тренировке... Единственное, что могу сказать – я еще очень далек от завершения карьеры», – сказал бразилец.

    • Марсело выступает за «Реал» с января 2007 года.
    • В текущем сезоне левый фулбек провел за мадридцев восемь матчей и сделал три ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Marca

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