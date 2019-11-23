Марсело: «Я еще очень далек от завершения карьеры»

Защитник «Реала» Марсело заявил, что пока даже не задумывается о завершении карьеры.

«Я навсегда связан с «Реалом». Но сейчас я не думаю о том, чем буду заниматься в будущем. У меня всегда только краткосрочные планы. Я думаю о том, чтобы сыграть в следующем матче, о завтрашней тренировке... Единственное, что могу сказать – я еще очень далек от завершения карьеры», – сказал бразилец.