Марсело: «Я еще очень далек от завершения карьеры»

Защитник «Реала» Марсело заявил, что пока даже не задумывается о завершении карьеры.
«Я навсегда связан с «Реалом». Но сейчас я не думаю о том, чем буду заниматься в будущем. У меня всегда только краткосрочные планы. Я думаю о том, чтобы сыграть в следующем матче, о завтрашней тренировке... Единственное, что могу сказать – я еще очень далек от завершения карьеры», – сказал бразилец.
- Марсело выступает за «Реал» с января 2007 года.
- В текущем сезоне левый фулбек провел за мадридцев восемь матчей и сделал три ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
Источник: Marca