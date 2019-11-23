«Манчестер Юнайтед» заработает 2,56 миллиона на прошлогоднем трансфере Роналду в «Ювентус»

«Манчестер Юнайтед» до сих пор полагаются солидарные выплаты за подготовку нападающего Криштиану Роналду.

По информации Manchester Evening News, английский клуб суммарно получит от «Ювентуса», который купил португальца летом 2018 года у «Реала», 2,56 миллиона евро.

Один платеж уже осуществлен, а второй будет переведен до конца текущего сезона.