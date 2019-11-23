«Манчестер Юнайтед» заработает 2,56 миллиона на прошлогоднем трансфере Роналду в «Ювентус»

«Манчестер Юнайтед» до сих пор полагаются солидарные выплаты за подготовку нападающего Криштиану Роналду.
По информации Manchester Evening News, английский клуб суммарно получит от «Ювентуса», который купил португальца летом 2018 года у «Реала», 2,56 миллиона евро.
Один платеж уже осуществлен, а второй будет переведен до конца текущего сезона.
- «МЮ» купил Роналду в 2003 году у «Спортинга» за 19 миллионов евро.
- В 2009 году форвард перешел в «Реал» за 94 миллиона.
- «Ювентусу» трансфер игрока обошелся в 117 миллионов.
Источник: Manchester Evening News