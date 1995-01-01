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    «Манчестер Юнайтед» заработает 2,56 миллиона на прошлогоднем трансфере Роналду в «Ювентус»

    «Манчестер Юнайтед» до сих пор полагаются солидарные выплаты за подготовку нападающего Криштиану Роналду.

    По информации Manchester Evening News, английский клуб суммарно получит от «Ювентуса», который купил португальца летом 2018 года у «Реала», 2,56 миллиона евро.

    Один платеж уже осуществлен, а второй будет переведен до конца текущего сезона.

    • «МЮ» купил Роналду в 2003 году у «Спортинга» за 19 миллионов евро.
    • В 2009 году форвард перешел в «Реал» за 94 миллиона.
    • «Ювентусу» трансфер игрока обошелся в 117 миллионов.

    Источник: Manchester Evening News

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