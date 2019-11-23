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  • «Манчестер Юнайтед» заработает 2,56 миллиона на прошлогоднем трансфере Роналду в «Ювентус»

«Манчестер Юнайтед» заработает 2,56 миллиона на прошлогоднем трансфере Роналду в «Ювентус»

23 ноября 2019, 12:23
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«Манчестер Юнайтед» до сих пор полагаются солидарные выплаты за подготовку нападающего Криштиану Роналду.

По информации Manchester Evening News, английский клуб суммарно получит от «Ювентуса», который купил португальца летом 2018 года у «Реала», 2,56 миллиона евро.

Один платеж уже осуществлен, а второй будет переведен до конца текущего сезона.

  • «МЮ» купил Роналду в 2003 году у «Спортинга» за 19 миллионов евро.
  • В 2009 году форвард перешел в «Реал» за 94 миллиона.
  • «Ювентусу» трансфер игрока обошелся в 117 миллионов.

Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Ювентус Реал Роналду Криштиану
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1574506737
Роналду может делать бабло
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