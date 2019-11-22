Тренер Грузии Вайсс – о стыковых матчах Евро-2020: «Это вопрос жизни и смерти. Момент, когда мы можем переписать историю»

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал жеребьевку плей-офф Лиги наций.

«Это вопрос жизни и смерти. Историческая возможность для грузинского футбола. Момент, когда мы можем переписать его историю», – сказал Вайсс.