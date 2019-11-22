Тренер Грузии Вайсс – о стыковых матчах Евро-2020: «Это вопрос жизни и смерти. Момент, когда мы можем переписать историю»

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал жеребьевку плей-офф Лиги наций.
«Это вопрос жизни и смерти. Историческая возможность для грузинского футбола. Момент, когда мы можем переписать его историю», – сказал Вайсс.
- Грузия сыграет с Белоруссией. Если команда Вайсса пройдет финал Пути D, она дома сыграет с победителем пары Северная Македония – Косово за выход на Евро-2020.
- Полуфинальные матчи пройдут 26 марта 2020 года, финалы — 31 марта.
- Грузинская команда никогда не выходила на чемпионаты Европы.
Источник: твиттер УЕФА