Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Тренер Грузии Вайсс – о стыковых матчах Евро-2020: «Это вопрос жизни и смерти. Момент, когда мы можем переписать историю»

    Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал жеребьевку плей-офф Лиги наций.

    «Это вопрос жизни и смерти. Историческая возможность для грузинского футбола. Момент, когда мы можем переписать его историю», – сказал Вайсс.

    • Грузия сыграет с Белоруссией. Если команда Вайсса пройдет финал Пути D, она дома сыграет с победителем пары Северная МакедонияКосово за выход на Евро-2020.
    • Полуфинальные матчи пройдут 26 марта 2020 года, финалы — 31 марта.
    • Грузинская команда никогда не выходила на чемпионаты Европы.

    Источник: твиттер УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:08
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35290

      portero 1 час назад

      Пусть победит сильнейший, там еще македония и косово тоже не подарки

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74541
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru