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  • Тренер Грузии Вайсс – о стыковых матчах Евро-2020: «Это вопрос жизни и смерти. Момент, когда мы можем переписать историю»

Тренер Грузии Вайсс – о стыковых матчах Евро-2020: «Это вопрос жизни и смерти. Момент, когда мы можем переписать историю»

22 ноября 2019, 15:08
4

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал жеребьевку плей-офф Лиги наций.

«Это вопрос жизни и смерти. Историческая возможность для грузинского футбола. Момент, когда мы можем переписать его историю», – сказал Вайсс.

  • Грузия сыграет с Белоруссией. Если команда Вайсса пройдет финал Пути D, она дома сыграет с победителем пары Северная МакедонияКосово за выход на Евро-2020.
  • Полуфинальные матчи пройдут 26 марта 2020 года, финалы — 31 марта.
  • Грузинская команда никогда не выходила на чемпионаты Европы.

Источник: твиттер УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Грузия Беларусь Вайсс Владимир
Комментарии (4)
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portero
1574424832
Пусть победит сильнейший, там еще македония и косово тоже не подарки
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SLADE2019
1574432740
Удачи грузинам!
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ARSteven89
1574433972
Грузии вполне по силам выйти на Евро, да и перспективную молодёжь засветить на крупном турнире неплохо было бы.
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Cules2013
1574441215
косовары выглядят сильнее остальных
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