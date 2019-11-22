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  • Дриусси: «Главная цель «Зенита» – выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Дриусси: «Главная цель «Зенита» – выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

22 ноября 2019, 00:15
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Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси обозначил главную цель команды на текущий момент. Аргентинец акцентирует внимание на Лиге чемпионов.

«Конечно, главная цель — выйти в плей-офф Лиги чемпионов. И мы постараемся все сделать для ее достижения. Если не получится, то придется выходить в Лигу Европы и стараться там пройти как можно больше стадий. Но приоритет, конечно же, Лига чемпионов», – сказал Дриусси.

  • «Зенит» в группе Лиги чемпионов идет третьим.
  • Команда лидирует в РПЛ.
  • 23-го ноября, в субботу, «Зенит» в 17-м туре РПЛ сыграет с «Рубином».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Дриусси Себастьян
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