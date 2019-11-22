Дриусси: «Главная цель «Зенита» – выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси обозначил главную цель команды на текущий момент. Аргентинец акцентирует внимание на Лиге чемпионов.

«Конечно, главная цель — выйти в плей-офф Лиги чемпионов. И мы постараемся все сделать для ее достижения. Если не получится, то придется выходить в Лигу Европы и стараться там пройти как можно больше стадий. Но приоритет, конечно же, Лига чемпионов», – сказал Дриусси.